Охотник на стартапы: почему американец из Силиконовой долины зачастил с поездками в новосибирский Академгородок

Дерек Дистенфилд приезжал в Академгородок дважды.

Дерек Дистенфилд в этом году зачастил с визитами в сибирский научный центр. Финансовый директор Венчурной студии GSD, судя по информации из интернета, уже 15 лет занимается перспективной карьерой в стартапах. Американец колесит по разным странам и высматривает яркие идеи и талантливых молодых ученых, чтобы помочь им выйти на мировой рынок.

Заморского специалиста в новосибирский Академгородок на встречу пригласил руководитель ИТ-секции акселераторов бизнес-инкубатора Новосибирского технопарка «А:СТАРТ» Евгений Иванов. Под крылом Евгения собралось много местных стартаперов, вот он и решил помочь ребятам в создании и развитии собственного инновационного бизнеса.

Американец с интересом слушает о разработках молодых специалистов.

— Наши стартапы имеют классные технические компетенции. Бывают замечательные продукты, но они не упакованы, поэтому на мировом рынке становятся неинтересными, — считает Евгений Иванов. — В Америке же как принято? Красивая обложка многое решает. А у нас этого нет. Дерек берет деньги за то, чтобы акселерировать такие компании с точки зрения упаковки и выводить их на инвесторов Силиконовой долины. Он сам приезжает в Россию зарабатывать деньги, это его бизнес. Венчурная студия к раздаче денег отношения не имеет.

Евгений также отмечает, что российские разработки в технологическом плане на голову выше американских проектов. В общем, у них только один недостаток — русские не умеют красиво завернуть свои идеи.

— Стандартный американский стартапер красиво все презентует, но по факту это заканчивается тем, что деньги от инвесторов получены, а работа не сделана. Отчитываться как-то надо. Вот они едут в Восточную Европу и в Россию и на месте покупают компании, которые делают то же самое, а потом говорят, что это их продукт. Дерек приезжал к нам, как раз чтобы научить презентовать себя и выйти на рынок самостоятельно.

Проще говоря, американский бизнес-тренер предлагает молодым ученым купить у него курсы. В Академгородке Дерек был уже дважды: в августе и в октябре. Гость красочно описывает перспективы сотрудничества с Силиконовой долиной, рассказывает истории головокружительных успехов других компаний, к которым он применил свой опыт, отвечает на вопросы разработчиков.

Стартаперы не могут позволить себе купить дорогие курсы по продвижению.

— Но большинство наших стартаперов не могут себе позволить эти курсы с финансовой точки зрения, — резюмирует Евгений. — Это, конечно, минус. Дерек по итогу никаких денег не заработал.

И тут становится особенно интересно. Человек настойчиво ездит в Сибирь из-за границы, тратится на перелеты и гостиницы, а прибыли не получает. Можно допустить, что он делает это исключительно на перспективу: вдруг наш стартапер выиграет в лотерею и все-таки купит у него курсы по упаковке идеи. Возможно, американцу просто нравится сибирский научный центр и атмосфера в нем. А если нет?

В биографии венчурного магната есть примечательная деталь: Дерек был основным докладчиком на саммите по возможностям для военной обороны США. И тогда интерес американца к нашему Академгородку становится уже подозрительным. Ведь не секрет, что сотрудники научных институтов, сконцентрированные в этом месте столицы Сибири, активно работают на оборонную мощь России. Эксперты-политологи считают, что такая версия не исключена.

— Речь может идти о том, что стартапы, которые рассматриваются в качестве партнерства, могут носить выраженное оборонное направление. Американским компаниям в принципе запрещено контактировать с зарубежными компаниями, которые этим занимаются, — считает декан факультета политики и международных отношений РАНХиГС Сергей Козлов. — Такие коммивояжеры, которые приезжают в Россию, могут выступать своего рода ловцами умов. Присматривают разработчиков новых технологий, оказывают поддержку проектам подобного рода, чтобы в конечном итоге перенести активность в другую страну, сыграть на руку американским оборонным бизнесам.

К слову, на встрече молодых ученых и венчурного магната в Академпарке вскользь прозвучал вопрос о возможности поддержки стартапа, связанного с технологией пеленгации квадрокоптеров. Американец отметил, что военные США имеют дело только с родными компаниями, но… Если Дерек сам или его партнеры станут фаундерами, а всю команду разработчиков перевезут в США в качестве сотрудников, то в таком случае вариант получить деньги из военного бюджета Америки возможен.

Остается только надеяться, что у западного гостя, так активно посещающего Новосибирск, действительно самые добрые намерения.

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