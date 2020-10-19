82-летняя пенсионерка в тапочках трое суток бродит в полях под Новосибирском

Анны Ефимовны нет уже три дня. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск»

В Новосибирске поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» уже трое суток вместе со спасателями ищет 82-летнюю пенсионерку Анну Зимину. Женщина ушла из дома глубокой ночью и до сих пор не вернулась. Подробности истории — в материале «КП» — Новосибирск».

Анна Ефимовна все лето провела на даче в садовом обществе «Домостроитель» Колыванского района Новосибирской области.

— Женщина живет там только летом, зимой — нет. Соседи говорят, у пенсионерки болезнь Альцгеймера — может память потерять, — рассказали «КП» — Новосибирск» местные жители.

17 октября около 3 часов ночи Анна Ефимовна оделась, взяла серую сумку и пошла по проселочной дороге — это зафиксировали камеры видеонаблюдения.

— Я увидела информацию о том, что бабушка пропала, в дачном чате в социальных сетях. Анну Ефимовну сняли камеры, которые направлены на ворота нашего дачного сообщества. И сторож видел, как она по дороге шла, но только не придал этому значения. Никто не знал, чем все может обернуться, — говорит Лариса Иванова, председатель СНТ «Домостроитель». — Напротив нашего общества поле и другие садоводства. К сожалению, по видео непонятно, куда бабушка пошла дальше.

Фото с камеры видеонаблюдения. Фото: поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Новосибирск»

По словам сибирячки, Анну Ефимовну ищут не только спасатели, но и ее родственники. Именно они начали расклеивать ориентировки.

— К нам обратилась полиция Колыванского района. Наших ребят забрали на поиски пропавшей пенсионерки прямо с учений. Один раз пожилая женщина смогла дозвониться до родных: сказала, что находится в поле, посидит, отдохнет и попытается выйти к людям. Только она не понимает, куда идти, — объяснила Елизавета Лиманская, руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск».

По словам волонтеров, у бабушки проблемы со слухом и с ней тяжело говорить по телефону. Поэтому родные не смогли выяснить, где она находится. Сейчас пенсионерка на связь не выходит, а ее мобильный вне зоны доступа.

— Бабушке требуется прием лекарств, которых с собой у нее нет. Мы ведем усиленные поиски пенсионерки: нужны люди, чтобы довозить к месту поиска волонтеров, а также добровольцы для работы в лесу и в штабе. Приехать на поиск может любой человек, независимо от его подготовки, главное — уместная для леса одежда (никаких кроссовок), с собой нужно взять перекус, горячее питье, сухие носки, — перечисляет Елизавета.

Приметы пропавшей Анны Ефимовны таковы: рост 155 сантиметров, седые волосы, карие глаза. Когда ушла из дома, была одета в бежевую куртку, возможно, голубую кофту, серую трикотажную юбку, колготки или же синие трико. На голове у нее серая шапка, а на ногах — домашние тапочки.

С собой у пенсионерки может быть серая сумка.

Если вам что-то известно о местонахождении женщины, позвоните по телефону 8-800-700-54-52 или 112.

Звонок дочке

«Услышали, как калитка шумит»

КП-Новосибирск удалось дозвониться до дочки пропавшей пенсионерки. Она рассказала при каких обстоятельствах пропала бабушка:

— Мы приехали вместе с мужем и с ней на дачу. Ее нельзя одну оставлять, у мамы синдром Альцгеймера. Легли спать, а под утром услышали, что калитка шумит. Муж вышел посмотреть, а мамы уже не было, — рассказала КП-Новосибирск Татьяна, дочка пропавшей.

Со слов сибирячки, они пытались дозвониться до Анны Ефимовны, но она так и не сказала, где именно находится.

— То говорила, что по трамвайным путям идет. То говорила, что в поле травку собирает. Мы еще по камерам смотрели, видели, как она шла по дороге и падала. Сейчас ее ищут и внуки, вместе со спасателями, — говорит женщина.

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