Докажите, что живой! Сибирскому пенсионеру придется убедить суд, что его похоронили по ошибке из-за коронавируса

Двоюродная внучка в растерянности: она похоронила не своего дедушку (ее дед на фото справа). Фото: Вести Кузбасс\www.vesti.ru

Кемеровчанин Николай Малков поступил в областную больницу с коронавирусом. Там в тяжелом состоянии он попал в реанимацию и, не справившись с болезнью, умер. 26 августа родные похоронили 71-летнего пенсионера. А через три недели семья снова увидела Николая Яковлевича. Живым. И даже победившим ковид.

Разгадка мистического воскрешения – в персонале областной больницы. Именно туда еще летом поступили два пациента из дома-интерната для престарелых и инвалидов. Оформляя их, нерадивый сотрудник перепутал фамилии, которые к тому же – созвучны. И когда умер Волков, позвонили семье Малкова.

Тело жертвы коронавируса отдали в закрытом гробу. А через три недели выписали второго пенсионера и вернули его в интернат. Вот сотрудники удивились и перекрестились, когда пред ними предстал недавно почивший Николай Малков. Сразу позвонили его родным, ошарашили.

Семья, конечно, рада, что дедушка вернулся с того света. Но двоюродную внучку Евгению Кубареву несколько смущает, что похоронили незнакомца.

- У нас там родовое место. Если там посторонний человек похоронен, мы не хотим этого, - рассказала КП-Новосибирск Евгения. Она, тем не менее, обещает ухаживать за могилкой, кто бы там ни был.

В больницу теперь нагрянули и сотрудники Следственного комитета, и прокуратура, и проверяющие из областного минздрава. А в интернате после этой истории к учету постояльцев относятся с особой щепетильностью. Исполняющего обязанности директора интерната Савелий Сарбадаков даже сомневается: может и второй дедушка тоже жив?

- Подал заявление проверить, что человек, которого сейчас мы обнаружили, является Малковым. А второй вопрос, который я поставил перед прокуратурой: найти моего второго получателя социальных услуг. Мы не знаем, умер он или нет. Откуда мы можем знать, никто нам не сообщает. Он в розыске находится. Где он? Никто об этом не знает. Мы же эксгумацию тела не проводили. Мы не знаем, кто там на кладбище лежит вообще, - со всей чиновничьей педантичностью рассуждает Сарбадаков.

Воскресший Николай Яковлевич Малков имеет право на компенсацию – за то, что был официально похоронен. Правда, оценить степень морального вреда сложно: пенсионер недееспособен после трех микроинсультов (из-за чего он и находился не с семьей, а в интернате).

- Оценить степень причиненного ему морального вреда не сможет никто. Формально ему положен этот моральный вред. И суд ему присудит, но может – 5-10 тысяч рублей от медиков, - предполагает юрист Михаил Жуков.

Есть ещё родные, которые переживали за смерть дедушки, потратились на похороны. Возможно, они вправе претендовать на большую сумму. Но сначала нужно доказать, что Николай Яковлевич жив. По документам-то он – покойник.

Так что первым делом должен состояться суд по делу о «воскрешении» пенсионера. Заседание назначено на конец октября.

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