Хэллоуин 2020 в Новосибирске: где отметить праздник, самые яркие вечеринки

Новосибирцев приглашают на яркие вечеринки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сибиряки готовятся отмечать хэллуин 2020 в Новосибирске. Какие коррективы в празднование внесла вспышка коронавируса - читайте в нашем материале.

КАК НЕ ЗАБОЛЕТЬ В ПРАЗДНИК?

В Новосибирской области каждый день увеличивается число заболевших коронавирусом. Потому организаторы стараются принять все необходимые меры, чтобы обезопасить госте йвечеринки от заразы. На крупнейшей концертной площадке Новосибирска — лофт-парке «Подземка» — планируют ужесточить требования к соблюдению санитарных мер.

— На входе всем посетителям будут мерить температуру, все гости должны быть в масках. Также на входе мы будем обрабатывать всем посетителям руки антисептиком. По периметру лофт-парка установлены автоматические базы с антисептиками. У всего персонала проверяют температуру каждые 3 часа, все работают в масках и перчатках, — рассказала арт-директор лофт-парка «Подземка» Платон Гудков.

КУДА СХОДИТЬ НА ХЭЛЛОУИН 2020 В НОВОСИБИРСКЕ?

1. Рок- хэллоуин в «Подземке»

Время проведения: 30 октября с 18:00 до 23:00

Адрес: лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161

Билеты: от 500 рублей

2. Чемпионат профессионального грима, фейс-арт и боди-арт

Время проведения: 31 октября с 12:00

Адрес: лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161

Билеты: от 500 рублей

3. Детский хэллоуин «Монстры на каникулах»

Время проведения: 1 ноября с 11:00 до 17:30

Адрес: лофт-парк «Подземка», Красный проспект, 161

Билеты: от 500 рублей

4. Хэллоуин в косплей-фотостудии «412 Art»

Время проведения: 31 октября с 10:00 до 20:00

Адрес: В районе метро «Красный проспект». По записи через группу «Фотограф 412ART» «ВКонтакте»

Стоимость: профессиональная фотосъемка, аренда косплей-костюма, работа стилиста и визажиста — от 3 до 5 тысяч рублей.

5. Хэллоуин в стиле сериала Лапенко

Время проведения: 31 октября с 20:00 до 02:00

Адрес: Ресторан Jonathan, Красный проспект, 22

Билеты: бронь за столиком

6. Хэллоуин в кинотеатре — фильм «Сияние» Стенли Кубрика

Время проведения и адреса: 31 октября в 19:00. «Синема парк» в ТРК «Сан-Сити», пр. Карла Маркса, 7.

31 октября в 19:30. «Синема-Парк» в ТРК «Роял Парк».Ул. Красный проспект, 101

Билеты: 320 рублей

7. Хэллоуин в планетарии — фильм «Воздушные призраки»

Время проведения: 31 октября в 15:00

Адрес: Новосибирский планетарий, ул. Ключ-Камышенское плато, 1/1

Билеты: 270 рублей

8. Хэллоуин в театре — детский спектакль «Тень»

Время проведения: 31 октября в 15:00

Адрес: Центр культуры и досуга, ул. Ленина, 31

Билеты: 350-400 рублей.

9. Хэллоуин- концерт трио Silenzium

Время проведения: 31 октября в 21:00

Адрес: Дом Актера, ул. Серебренниковская, 35

Билеты: 800-900 рублей.

10. Хэллоуин в квесте «Темнота»

Время проведения: 31 октября с 17:00 до 20:00

Адрес: площадка невизуального восприятия «Темнота», ул. Д. Шамшурина, 20.

Билеты: по предварительной брони по тел +7 (383) 214-25-19

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