Ранняя диагностика ишемической болезни сердца в Клиническом госпитале «АВИЦЕННА»

Фото: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА».
Спектр диагностики Клинического госпиталя «АВИЦЕННА» широкий - радионуклидные, функциональные и ультразвуковые исследования. Обследования пациентов проводятся на высокотехнологичном оборудовании мировых производителей и в минимально короткий срок.
Особое внимание уделяют перфузионной сцинтиграфии миокарда - сейчас это одно из приоритетных направлений в диагностике коронарной ишемии сердца.
Фото: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА».
Исследование позволяет определить патологические изменения в сердце на начальных этапах развития болезни. Специалисты оценивают степень риска развития осложнений. Также с помощью исследования можно выбрать лечебную тактику.
Фото: Клинический госпиталь «АВИЦЕННА».
Клинический госпиталь «АВИЦЕННА»
группы компаний «Мать и дитя»: Новосибирск, ул. Урицкого, 2
Получить более подробную информацию или записаться на консультацию к специалисту вы можете по телефону единой справочной службы (383) 363-30-03.
E-mail: avicenna.info@mcclinics.ru
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Лицензия № ЛО-54–01–005318 от 25.02.2019. Выдана АО Медицинский центр «АВИЦЕННА»
Лицензия № ФС-54–01–002205 от 30.07.2019. Выдана АО Медицинский центр «АВИЦЕННА»
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