АО «РЭС» поздравляет с Днем работника автомобильного транспорта

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

В акционерном обществе «Региональные электрические сети», в зоне ответственности которого находятся десятки тысяч километров линий электропередач и подстанций, имеется обширный автомобильный парк, состоящий более чем из 1000 единиц техники. Сюда входят как легковые и грузовые автомобили, так и различная специальная техника.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

При этом на предприятии регулярно осуществляется комплексное обновление автопарка с поэтапным переходом на более современные модели. Наряду с проверенными временем уазиками-«буханками» взамен существующих бригадных автомобилей приобретаются более современные и надежные (ГАЗ-27527 «Соболь»). А за оперативно-выездными бригадами, работающими в Новосибирске, закреплены УАЗ «Патриот-Пикап» с дополнительным оборудованием.

Обширное автомобильное хозяйство требует наличия высококвалифицированных водительских кадров, а также специалистов по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автотранспорта.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Особое внимание на предприятии уделяется подготовке водительского состава, регулярно проводятся соревнования по профессиональному мастерству, сдача зачетов, повышение квалификации и другие мероприятия, направленные на поддержание высокого уровня подготовки автомобилистов.

Профессия водителя очень значима в любой отрасли, а в энергетике - особенно, ведь от их мастерства, знаний и навыков зависят безопасность вождения в любых погодных условиях, а главное, оперативность прибытия аварийных бригад для устранения возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства.

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

Кроме тех, кто управляет автомашинами и спецтехникой, в Обществе работают люди, без труда которых невозможно представить выход ни одной единицы транспорта в рейс. Это сотрудники отдела эксплуатации и ремонта, служб механизации и транспорта филиалов АО «РЭС».

Эксплуатация и обслуживание автомобильного транспорта требуют огромной ответственности, профессионального мастерства, выносливости и оптимизма. Именно эти проверенные временем и ставшие традиционными для всех работников автотранспорта качества вызывают особое уважение.

В преддверии профессионального праздника желаем всем работникам автомобильного транспорта здоровья, семейного благополучия, новых трудовых и профессиональных успехов. Пусть техника не подводит, а в дороге всегда сопутствует удача!

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