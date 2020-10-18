Самолет Новосибирск-Москва задел крылом автомобиль в «Шереметьево»: прокуратура проводит проверку

ЧП произошло, когда самолет рулил на посадку.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В субботу, 17 октября, ЧП произошло в аэропорту «Шереметьево»: там во время посадки самолета авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшего рейс Новосибирск-Москва, под крыло воздушного судна попал автомобиль.
- В 10.30 утра по московскому времени самолет при заруливании столкнулся с автомобилем, перевозившим борт-питание, - сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Во время столкновения на боту находидись 112 пассажиров: к счастью, удар был несильным:
- Высадка пассажиров прошла в штатном режиме, пострадавших нет, - заверили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Сейчас тренспортная прокуратура проводит проверку. По ее результатам будет понятно, какие будут приняты меры в отношении виновников произошедшего.
Параллельно свою проверку проводит Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА
«Доказать моральный вред будет сложно»
- Безусловно, право на компенсацию морального вреда пассажиры имеют: для этого им нужно написать претензию в авиакомпанию и обосновать свои требования. Кроме того, при приобретении авиабилетов платится страховой сбор, так что претензию можно писать и в страховую компанию. Однако доказать моральный вред будет сложно, - пояснил юрист Михаил Жуков.
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