Воры, которых сибирячка сдала полиции, в отместку сожгли ее кафе

Жулики сейчас ждут суда. Фото: личный архив/vk.com

Небольшое кафе «У кумы» в поселке Железнодорожный под Новосибирском попало в криминальные сводки еще в 2019 году. Двое местных жителей — Александр А. и Максим К. — разбили окно и пробрались внутрь. Их интересовали алкоголь и закуска. Хозяйка заведения Алена Якименко обратилась за помощью в полицию. Преступников быстро вычислили, провели расследование и передали дело в суд. Но под стражу жуликов никто не брал: все это время они находились под подпиской о невыезде.

Продуктов и напитков после кражи практически не осталось. Фото: предоставлено Аленой Якимовой.

— Прокурор запросила для этих негодяев по 2 и 3,5 года лишения свободы, — рассказала КП-Новосибирск Алена, хозяйка заведения. — Их это, видимо, задело. Летом они снова залезли и вынесли алкоголь с продуктами. Снова пришлось писать заявление.

Местные жители слезно просили хозяйку не закрывать точку общепита — это единственное место в небольшом поселке, где население отмечало все события, от свадеб до поминок. Плюс рабочие места для сельчан рядом с домом — в общепите всегда нужны повара, официанты, администратор.

Однако кафе не давало покоя местным хулиганам. Видимо, их злило, что уже очень скоро судья зачитает приговор и в родной поселок они вернутся не скоро. В итоге, как рассказывает Алена Якименко, один из жуликов прихватил с собой друга, местного жителя Стаса, и, разбив окно, залез в кафе. Список награбленного был все тот же: алкоголь и закуска. А потом они решили и вовсе спалить кафе дотла.

Внутри кафе выгорело полностью. Фото: предоставлено Аленой Якимовой.

— Это произошло в ночь с 5 на 6 октября, — говорит Алена. — Потом они спокойно ходили по поселку и пили мое пиво. Их до сих пор никто не задержал, хотя грабители засветились на камерах видеонаблюдения и вычислить их совсем не сложно. Более того, этот жулик стал угрожать, что сожжет и меня. Я сразу написала заявление в полицию.

В ГУ МВД по Новосибирской области сейчас разбираются в этой истории.

— По краже и поджогу проводится доследственная проверка, — прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области Сергей Щекотин. — устанавливаются лица, совершившие данные преступления.

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