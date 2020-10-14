Сквер и хвойные деревья: как идет благоустройство в жилмассиве Просторный

Преимущество Просторного - расположение в экологичном месте. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Просторном появился парк, а у домов меняется дизайн. О том, как преображается жилмассив, рассказал руководитель Группы компаний «Дискус» Алексей Джулай.

В Мюнхене до этого не додумались

- Это наше маленькое ноу-хау. Такого решения я не видел ни в Москве, ни в Санкт-Петербурге, ни в Мюнхене. А у нас оно есть, - так глава «Дискуса» Алексей Джулай отрекомендовал свежую новацию в Просторном. - Взгляните на фасад, обратите внимание, как выигрышно он смотрится… Мы сделали это год назад и увидели, что технология оправдывает себя.

Многоэтажка, на которую показал строитель, действительно смотрится выигрышно по сравнению с другими домами. Окинув фасад беглым взглядом, даже не определишь, за счет чего он стал привлекательнее. Сначала это просто чувствуешь и лишь затем, присмотревшись, понимаешь, что именно привнесли строители в облик уже давно возведенного дома: стыки между плитами скрыли планками.

Алексей Джулай считает своей миссией строительство доступного жилья. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Стыки между плитами, как правило, выглядят непривлекательно. Они обработаны мастикой, со временем из нее выделяется масло, на которое липнет пыль, получаются черные полосы, - прокомментировал Алексей Юрьевич. - Мы поставили прокатный стан, стали делать специальные планки - нащельники - и ставить их поверх швов. Теперь эти стыки не потребуют ремонта, лет на 15 мы можем о них забыть. И такая декоративная накладка улучшает внешний вид здания.

Балконы в едином стиле

Еще одно новшество в жилмассиве - однотипное остекление балконов. Это пример, когда эстетика и практичность имеют еще большее значение.

Вопросы о едином стиле в многоэтажках - вообще популярная тема. Это обсуждают и чиновники, и депутаты, и простые жители. Слишком часто бывает так, что пестрота фасадов удручает безвкусием. Чтобы следовать общему стандарту, нужно договариваться, а это удается редко. В результате выходит, что жильцы хотят красивый дом, но каждый обустраивает балкон по-своему, и на практике вид подъездов получается далеким от идеалов. Здесь же проблему решили.

- Мы предложили людям однотипное остекление. Причем по цене заметно ниже рыночной. Делаем всем сразу, но дешевле, - пояснил Джулай. - В среднем жильцам это обходится в 50 тысяч рублей. Выглядит очень привлекательно.

Теперь последовать примеру типового остекления могут жильцы и других домов. Решение принимает кооператив: если больше половины собственников голосуют положительно, то остеклению быть. Ну а практика показывает, что большинству такой вариант, конечно, симпатичен.

Зелень - круглый год

Еще одна приятная перемена в Просторном - появление сквера. Многие, покупая квартиру в жилмассиве, даже не рассчитывали, что здесь будет такая уютная территория для прогулок.

- Люди огорчаются, когда застройщики пытаются отрезать кусок парка и поставить на нем многоэтажку. Мы решили сделать наоборот. Здесь была неблагоустроенная земля. А мы ее благоустроили, и вот что получилось, - доволен строитель.

В жилмассиве появился сквер. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Сквер в Просторном - это выложенные плиткой дорожки, зеленые газоны, густые кусты и примета «Дискуса» - хвойные деревья.

- Первый раз хвойники мы высадили лет 10 назад, они хорошо прирастали. Осенью лиственники опадают, а хвойники - всегда зеленые. Людям это понравилось, - говорит Алексей Джулай.

Сейчас жилмассив Просторный даже сложно представить без круглогодичной зелени. А минувшей зимой жители даже нарядили новогоднюю елку в сквере. Наверняка это повторится спустя уже лишь пару месяцев.

Миссия - строить доступное жилье

Хвойные деревья привычны жителям микрорайона. Так же, как детские и спортивные площадки, широкие дворы, где хватает места для автомобилей. Это притом что жилье здесь остается очень бюджетным. Проводя для журналистов экскурсию по жилмассиву, Алексей Джулай напомнил, что несколько лет назад горожане могли вложиться в новостройку, где квадратный метр стоил 18 тысяч рублей. Сейчас этот дом уже давно сдан, обжит людьми.

В настоящее время цены, конечно, заметно выше, но у «Дискуса» они остаются доступными. Настолько доступными, что многим новоселам со средними зарплатами удается избежать ипотеки.

Идея строителей позволила сделать облик домов привлекательнее. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- В свое время я прочел книгу Генри Форда, в которой он говорил о служении обществу. Его идея была в том, чтобы у организации не было сверхприбыли - предприятие должно постоянно бороться с издержками. Чтобы обеспечивать рентабельность, лучше выполнять больший объем работы, но делать цену доступной, - рассуждает Алексей Джулай.

Объем работы у «Дискуса» столь же высок, сколь привлекательна цена. На уровне не только Новосибирска, но и всей Сибири Группа компаний «Дискус» входит в число самых продуктивных на строительном рынке.

- Я считаю так: зарплаты одного человека за два-три года должно хватать на покупку жилья. Я максимально снижал цену, чтобы воплотить эту идею в жизнь. Считаю, это миссия нашей компании - строить доступное жилье. У кого зарплата 30 - 40 тысяч рублей? У рабочих, служащих, врачей, учителей. Я хочу, чтобы и они могли покупать себе квартиры, не связываясь с ипотекой, - заявил Алексей Юрьевич.

Еще одна идея Джулая - организовать инфраструктуру в Просторном так, чтобы люди могли не только жить в микрорайоне, но и работать, а также иметь доступ к самым необходимым товарами и услугам. Многие новоселы уже трудятся здесь - в Просторном есть и магазины, и всевозможные салоны, и школа… А еще строителю очень хочется, чтобы на местные магазины обратили внимание фермеры. Чтобы жители могли покупать здесь натуральные продукты. Зная, насколько этот строитель настойчив, можно быть уверенными, что скоро воплотится в жизнь и эта идея.