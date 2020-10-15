«Вот дура!»: новосибирская учительница оскорбила школьницу перед всем классом

Мама девочки хочет, чтобы педагог признала вину. Фото: личный архив героя.

Скандал в новосибирской школе вспыхнул из-за совсем непедагогичного поведения преподавателя. Мама семиклассницы уверяет: учительница назвала школьницу дурой при всем классе и не думает извиняться. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«ОНА ХОТЕЛА ОТПРАВИТЬ ЕЕ НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ»

Конфликт между 60-летней учительницей Марией Ивановной* и семиклассницей Наташей* разгорелся в начале учебного года. Педагог стала новым классным руководителем и пыталась найти подход к детям.

— После первого классного часа она подошла к моей дочке, ее подруге и пошутила: «Девочки, хватит уже бунтовать». Они это всерьез не восприняли — подумали, что учительница пошутила и не больше, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина*, мама девочки.

По словам сибирячки, травля ее дочери началась несколько недель назад. Поводом для этого послужила выходка одноклассниц Наташи. Как рассказывает мама семиклассницы, они привязали к мишуре вешалку для одежды и спустили из окна на этаж ниже.

Учительница проигнорировала обращение мамы. Фото: личный архив героя.

— Мария Ивановна заставила весь класс писать объяснительные, а потом начала давить на моего ребенка. Почему-то она решила, что Наташа виновата. Самым неприятным было то, что учительница сказала при всем классе, что дочка сменит школу. Наташу это задело. Ее сделали крайней, хотя она в истории с вешалкой даже не участвовала, — вспоминает женщина.

Семиклассница рассказала об этом маме. Та успокоила дочь: мол, никакую школу никто менять не будет. Все остается на своих местах.

— На одном из уроков в кабинет зашла классная руководительница. Нашла у кого-то энергетик и сказала, что это банка моего ребенка. Снова все происходило перед всем классом, и опять Наташа была не виновата. А потом педагог вообще заявила, что Наташу и еще одного ребенка отправят на дистанционное обучение из-за их поведения, — описывает события Екатерина. — Ну, девочки восприняли это как шутку и дали друг другу пять. Педагог отреагировала: «Вот две дуры».

«ОНА ЗАМКНУЛАСЬ В СЕБЕ»

Наташа вернулась домой расстроенная и сразу же рассказала все маме. Екатерина сначала не поверила своим ушам и решила поговорить с другими родителями. Те подтвердили слова школьницы.

— Я пошла в школу и разговаривала с завучем. Она сказала, что никто не собирался мою дочку отправлять на дистанционное обучение. Заверили, что обязательно разберутся, — говорит Екатерина.

Сибирячка решила сама поговорить с педагогом. Написала ей сообщение в социальных сетях и попросила извиниться перед дочерью в присутствии всего класса. В ответ — тишина.

— Я подождала и спросила, как расценивать ее молчание. В ответ получила: «Ваше право — расценивать, как считаете нужным». Я была в шоке от этого, — признается мама Наташи. — Моя дочь хорошо учится, помимо школы посещает разные кружки и секции.

Мария Ивановна не захотела говорить с родительницей. Фото: личный архив героя.

Екатерина не собирается оставлять эту ситуацию просто так. По ее словам, у девочки теперь сильная психологическая травма: перепады настроения, она замыкается в себе и почти не разговаривает, не хочет ходить в школу. Женщина уже готовит официальное письмо в школу, чтобы администрация все-таки решила конфликт педагога и ученика. Если это не даст никаких результатов, то Екатерина обратится в министерство образования и прокуратуру, чтобы в ведомстве взяли эту ситуацию под контроль.

КП-Новосибирск позвонила в школу, где произошел конфликт между педагогом и семиклассницей. Завуч ответила кратко:

— Никакого официального обращения о конфликте к нам не поступало. Как только оно поступит, мы сразу отреагируем.

* Имена изменены по просьбе героев.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Подавайте в суд»

Юрист Никита Иванков рассказал «Комсомолке», какие действия стоит предпринять маме школьницы.

— Маме девочки следует обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, о признании сведений, высказанных педагогом, недостоверными. Кроме того, женщина может потребовать компенсацию морального вреда. Правда, размер будет небольшой — сумму установит суд.

ОФИЦИАЛЬНО

«Мы разбираемся в ситуации»

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в региональное министерство образования, чтобы узнать, как там отреагировали на данную ситуацию.

— Мы уже разбираемся. В зависимости от итогов будет приниматься соответствующее решение, — прокомментировали в министерстве образования Новосибирской области.

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