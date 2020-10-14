Жители Новосибирска начинают массово выбрасывать очки

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Эксперт Зрения».

Цена упала почти вдвое

Изучив прейскуранты новосибирских офтальмологов, подтверждаем: такая акция действительно есть. Цену услуги буквально обрушила Клиника лазерной коррекции «Эксперт Зрения». На сайте учреждения можно даже найти указание на скидку. «Лазерная коррекция зрения LASIK - 12 500 рублей», - говорится на портале клиники.

По контактному телефону «Эксперта Зрения» нам также подтвердили: информация достоверна, до конца октября действительно можно исправить зрение почти за полцены (обычная стоимость услуги - 21 тысяча рублей). То есть, проведя коррекцию зрения на двух глазах, пациент заплатит лишь 25 тысяч вместо 46! Многие горожане уже избавляются от надоевших очков, выбирая альтернативу.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Эксперт Зрения».

Техника XXI века

Если спросить у обладателей очков, что их останавливает от лазерной коррекции зрения, многие сошлются на боязнь. Страшно, что будет больно, что пострадают глаза… На самом деле опасения возникают из-за незнания того, как проходит процедура. На консультациях в «Эксперте Зрения» посетителям все доступно объясняют, рассказывают, как проходят процедура и период восстановления после операции.

Современная техника такова, что сама позаботится об исключительной точности любых манипуляций. Относится это и к медицинской аппаратуре, которой оснащен «Эксперт Зрения». Лазер работает по выверенным до микронов настройкам, индивидуальным для каждого пациента. «Промахнуться» лазер просто не может.

Компетентность персонала, разумеется, тоже имеет значение. И в этом плане пациенты могут быть спокойны. Ведущим специалистом клиники является врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук Илья Богуш. Его стаж в офтальмологии и рефракционной хирургии - более 30 лет. Если собрать вместе всех людей, которым он помог прозреть, то получится поселок.

Фото предоставлено пресс-службой клиники «Эксперт Зрения».

15 минут - и вы видите без очков!

Еще один популярный страх обладателей плохого зрения - боязнь боли. На самом деле процедура коррекции доставляет меньше дискомфорта, чем процесс чистки лука. Чтобы пациенту не было больно, клиника применяет местную анестезию. Анестетик - глазные капли. Они полностью избавляют от неприятных ощущений.

А есть и еще один любопытный факт, о котором знают не многие: коррекция зрения на двух глазах длится от силы 15 минут, то есть процедура мало того что безболезненная, так еще и недолгая. И если в первые минуты вы будете видеть окружающие предметы не идеально, то уже назавтра после операции мир предстанет для вас в удивительном прекрасном и отчетливом виде.

Кстати, современная действительность дает еще один повод сделать коррекцию зрения. При ношении маски очки быстро запотевают. Так что, уберегая себя от вирусов, люди вынуждены снова и снова смотреть на мир сквозь белую пелену. А ведь снять ее навсегда - очень просто!

Клиника лазерной коррекции «Эксперт зрения»

ул. Кирова, 32

Тел. +7383-202-1375

www.expertzrenia.ru

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