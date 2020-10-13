Народная игра «Золотые ворота»: чем она полезна для современных детей

Ваши дети частенько сидят в телефоне и смотрят телевизор, а вы хотели увлечь их интересной и полезной забавой? Старинная игра «Золотые ворота» - то, что точно подойдет вам и понравится ребятишкам.

- Это игра помогает развивать такие полезные качества, как ловкость и внимательность, - рассказывает Ольга Матрук, руководитель детской хоровой студии «Божьи коровки» при храме в честь Покрова Божией Матери. Детям игра по душе: - Самое сложное - это не попасться в ворота, - говорит маленькая Катя, участница д етской хоровой студии «Божьи коровки» при храме в честь Покрова Божией Матери. - А если попадешься, то ворота станут еще больше. Посмотреть, как проходит игра, узнать ее правила, вы можете в нашем видеоролике.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»