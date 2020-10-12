Вместо компьютера - «Дударище»: рассказываем о необычной народной игре

Впереди – школьные каникулы, а это значит, что нужно придумывать занятия для ребятишек, чтобы они не сидели у телефона или компьютера круглые сутки. И тут на помощь придет народная игра «Дударь, дударь, дударище».

- Эта игра развивает ловкость, координацию, - рассказывает Ольга Матрук, руководитель детской хоровой студии «Божьи коровки» при храме в честь Покрова Божией Матери. - Детям в «Дударе» нужно не только двигаться, но и петь, и получается, что все каналы получения информации задействованы – это и зрение, и слух, и осязание, потому что дети, к примеру, держатся за руки.

Посмотреть, как проходит игра, узнать ее правила, вы можете в нашем видеоролике.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»