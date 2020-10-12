Первичной медицине в Новосибирской области уделят особое внимание

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На заседании комиссии по социальной политике, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Новосибирской области обсудили, в каких переменах нуждается первичное звено здравоохранения региона.

Так, участники заседания признали, что в существующей системе оказания первичной медицинской помощи (речь идет о поликлиниках и фельдшерско-акушерских пунктах) существует ряд пробелов, среди которых - низкое качество оказания услуг, вследствие чего пациенты не торопятся с обращениями к врачу.

- Если бы не частная медицина, то амбулаторно-поликлиническое звено было бы в крайне затруднительном положении. Доступность медпомощи была бы более ограничена. Маршрутизация пациентов выстроена не оптимальным образом, существует территориальная разрозненность в работе узких специалистов. Также следует признать слабую материально-техническую базу. В то время, когда Новосибирск еще не был городом-миллионником, больницы строились с учетом потребностей населения. При этом стационары уже обветшали, а в ряде поликлиник существует дефицит площадей, в связи с чем учреждения не могут работать на полную мощность, - пояснила заместитель председателя комиссии Ольга Кравченко.

В ходе заседания председатель комиссии Ирина Федорова подчеркнула, что общественники могут контролировать ряд нацпроектов и влиять на ход их реализации.

В качестве примера она привела проект «Бережливая поликлиника», который реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Новая модель оказания первичной помощи позволяет сократить время нахождения пациента в медучреждении, создает возможность быстро и удобно записаться к врачу, в том числе к узкому специалисту. У самих врачей сокращаются объемы бумажной работы.

- На этот успешный опыт можно и нужно обратить внимание, - подчеркнула она.

Участники встречи признали, что для того, чтобы разрешить сложившуюся непростую ситуацию, необходимо выработать векторные идеи, направленные на повышение качества медицинской помощи в поликлиниках и ФАПах, а членам комиссии нужно определиться с конкретными мероприятиями по профилю, актуальными на сегодняшний день.

Заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Елена Потеряева предложила обсуждать существующие проблемы на общественных слушаниях, а также в рамках круглых столов и по итогам этих мероприятий обращаться к органам власти.

Обсуждение показало, что на уровне региона знают об имеющихся проблемах в первичной медицине, но решить их можно планомерно - нужно указывать на болевые точки и доносить позицию до профильных министерств и ведомств.