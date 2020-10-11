«Нырнул — а дальше ничего не помню»: футболист стал инвалидом после прыжка в бассейн в Новосибирске

Парень неудачно нырнул и стал инвалидом. Фото: личный архив героя.

Артуру Пузяну 22 года, и два из них он провел в инвалидном кресле. Парня парализовало после неудачного прыжка в бассейн, и сейчас ему нужна помощь. О том, как ему можно помочь, — в материале КП-Новосибирск.

КУМИРОМ БЫЛ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Артур начал заниматься футболом, когда ему было 7 лет. Тренировки никогда не пропускал и фанател от зарубежных игроков.

— Моим кумиром был Криштиану Роналду. Он был нападающим, как и я. Сейчас мне еще Неймар нравится — это бразильский футболист, — рассказал КП-Новосибирск Артур. — Я и боксом занимался, и в тренажерный зал ходил.

Артур мечтал подписать контракт с крупной футбольной командой. Артур мечтал подписать контракт с крупной футбольной командой. Фото: личный архив героя.

Футболу сибиряк посвятил 11 лет своей жизни. На стене в его комнате висят больше 50 медалей, а в рамочках красуются грамоты за участие в разных соревнованиях. У Артура была мечта подписать контракт с каким-нибудь крупным клубом. Он даже представить не мог, что один день изменит его жизнь навсегда.

— Два года назад мы с друзьями поехали в бассейн. Я нырнул, и больше ничего не помню, — говорит сибиряк. — Мне потом рассказывали, что меня вытащили на бортик. Сколько пробыл в воде, не знаю.

ВРАЧИ ДУМАЛИ, ЧТО ПАРЕНЬ — НЕ ЖИЛЕЦ

Две недели в коме, еще два месяца в реанимации. Врачи диагностировали у Артура перелом шейных позвонков, ушиб головного мозга. Медики думали, что парень — не жилец. Но Артур смог выкарабкаться.

— С того момента началась другая жизнь. Постоянные реабилитации, упражнения, занятия ЛФК. У меня дома несколько тренажеров, которые должны мне помочь встать на ноги. Регулярно езжу в реабилитационные центры, — продолжает Артур.

Теперь сибиряку требуются деньги на реабилитацию. Фото: личный архив героя.

Теперь парень мечтает не бегать с командой по футбольному полю, а хотя бы просто встать на ноги. Каждое утро сибиряк тягает гантели, а вечером любит боксировать грушу. Есть одно но: та коляска, которая сейчас заменяет ему ноги, очень неудобная.

— Она очень тяжелая, и я не могу на ней передвигаться самостоятельно. Мне нужна более легкая, со специальной спинкой, и чтобы она была уже, чем моя сейчас. С этой не всегда легко справиться, — объясняет сибиряк. — Но скоро у меня появится новая, более современная и усовершенствованная. Мне помог в этом фонд «Рука помощи».

Сейчас сибиряк собирает деньги на реабилитацию. Если вы хотите помочь Артуру встать на ноги, то можете перевести деньги сюда — 4276441088470492

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