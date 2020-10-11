«Прости меня и вернись»: сибиряк 12 лет ищет маму, которая пропала после их ссоры

Сын уже 12 лет ищет мать, чтобы извиниться. Фото: предоставлено героями публикации.

Новосибирец Николай Осипчук ищет пропавшую мать с 2008 года. Юноша поссорился с мамой перед призывом в ВДВ, а когда вернулся — не нашел ее. Спецназовец не бросает поиски и мечтает попросить прощения у самого близкого человека. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

ПОРУГАЛИСЬ С МАМОЙ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ

Николай родом из Бийска, появился на свет в семье Владимира и Надежды Осипчук в 1990 году. Когда ребенку было два года, родители развелись, и отец ушел из семьи. Мать отдала ребенка на воспитание бабушке, а сама стала работать на двух работах. Пока ребенка растила бабушка, мама Надежда встретила другого мужчину — Сергея Духоту, у которого была дочка от первого брака. Пара решила пожениться, и вскоре в жизни маленького Николая появились отчим и сводная сестра Татьяна.

— Я рос с бабушкой, потом стал жить с отчимом и сестрой. Ни мама, ни отчим на меня руку не поднимали — обычные были родители, как у всех. Я окончил школу № 15 в Бийске, поступил в техникум на монтажника, а потом пошел служить в армию. Тогда мы с мамой поссорились из-за пустяка, уже даже не помню, из-за чего конкретно, а теперь жить спокойно не могу — сердце не на месте, — рассказал КП-Новосибирск Николай Осипов.

За всю службу Николай так не получил весточки от своей мамы. Два года спустя сын вернулся домой сержантом, пришел в родное общежитие по адресу: переулок Смольный, 7/14. Но вместо родни встретил на пороге квартирантов.

— После моего отъезда мать ушла куда-то и долго не возвращалась. Бабушка больше ничего не слышала о ней и сдала комнату. Отчим тоже ничего не знал — они, оказывается, разошлись, — продолжает Николай Осипов.

Мужчина искал Надежду Духоту по соцсетям и знакомым, но так ничего и не узнал. В отчаянии решил уехать подальше от родного Бийска — ушел служить в армию по контракту. Через восемь лет Николай вернулся, мечтал найти мать. Думал, как только Надежда увидит медали и шрамы сына, сразу простит, ведь вырос защитник Отечества.

— Я в молодости занимался боксом, кикбоксингом — хотел защищать мать и сестру, а в итоге все без толку — не уберег, мама пропала. Прости меня за грубость, мама, я очень хочу тебя найти! — раскаивается Николай Осипов.

Знакомые видели женщину в Бийске в прошлом году. Фото:предоставлено героями публикации

ВЫСОКАЯ БРЮНЕТКА

Мужчина признался, что у него даже фото мамы не осталось. Помнит только, что Надежда Владимировна Духота родилась 11 апреля 1966 года. До исчезновения в 2008 году Надежда работала кондуктором в Бийском депо, а также гардеробщицей в школе № 20. Она была видная высокая брюнетка ростом примерно 180 сантиметров.

— Родственников куча, а толку-то — никто ничего не знает. Моя сводная сестра Татьяна тоже потеряла связь с мамой в 2008 году. Знакомые говорят, что видели ее в городе в те годы. Но отчим, бабушка и мамин брат так ее и не встретили, а теперь уже сами почили с миром. В полицию я не обращался — боялся проблем, но и не верю, что ее смогут найти. Уже 12 лет ищу маму, если потребуется, буду искать еще столько же, — вздыхает Николай Осипов. — Прошу, пожалуйста, помогите мне.

По слухам женщина может находиться в Бийске. Родственница Николая Елена узнала, что ее видели в городе в прошлом году.Сейчас Николай планирует, наконец,обратиться в местную полицию и найти информацию о судьбе мамы.

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КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Что делать, если ваш близкий пропал?

Новосибирские поисковики сообщили, что занимаются заявками с давностью не более полугода. Если человек пропал довольно давно, следует написать заявление в МВД.

— Человек должен написать заявление в полицию. Согласно законодательству в МВД обязаны принять заявление даже спустя 12 лет после исчезновения. Само заявление должно быть составлено грамотно: с копиями документов, выписками из домовой книги, адресами проживания. В любом случае, если человек умер, то в ЗАГСе должен быть акт смерти. Полиция обязана найти человека, пусть даже это займет годы, — сообщила КП-Новосибирск руководитель Новосибирского поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Алеся Яблонских.

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