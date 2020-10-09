Завершены поиски школьницы с модельной внешностью, пропавшей в Новосибирске

Где скрывалась школьница, пока неясно. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области.

В Новосибирске уже две недели искали одиннадцатиклассницу Ольгу* Напомним, что блондинка с модельной внешностью ушла из дома 26 сентября и никто , где она находится. Корреспонденты КП-Новосибирск попытались выяснить, что случилось со школьницей.

ВЫЛЕЗЛА ЧЕРЕЗ ОКНО С ВОРОВАННЫМ ТЕЛЕФОНОМ

Ольга пропала 26 сентября в 7 часов утра. Она жила в Октябрьском районе, на территории военного городка. Как сообщает источник КП-Новосибирск, девушка выбралась из квартиры через окно.

- Еще она украла из дома сотовый телефон и документы на него - видимо, хотела продать, - рассказал источник КП-Новосибирск.

Сбегать из дома, как оказалось, для девочки-подростка уже не впервой.

- Ольга дважды уходила от родных, но тогда ее в розыск не объявляли, - продолжает наш собеседник.

Почему девочка могла удрать? Ольга живет с отчимом и мамой, и как раз с ней отношения у одиннадцатиклассницы не ладятся. Они частенько ругались, и не исключено, что отчасти именно это могло стать причиной…

ОБЩАЛАСЬ В ИНТЕРНЕТЕ

Первые дни после пропажи Ольга выходила на связь с друзьями и близкими в интернете.

- Им она говорила, что сейчас в Хабаровске, - добавил наш источник. - Уверяла, что якобы нашла работу и хочет жить отдельно. Чтобы ее не вычислили и не вернули домой, она звонила родным по интернету.

А потом Ольга несколько дней подряд не выходила на связь. Следователи уже успели возбудить уголовное дело по статье «Убийство», когда девочка-подросток нашлась.

- Оля жива и здорова, вышла на связь! С остальным мы разберемся сами, - заявила КП-Новосибирск мама девочки.

*Имя девочки изменено.

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