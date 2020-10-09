10 человек на место! Техникум с учебным полигоном пользуется невероятной популярностью у абитуриентов

Благодаря учебной технике студенты погружаются в будущую профессию. Фото: Новосибирский техникум железнодорожного транспорта.

Этот техникум пользуется запредельной популярностью среди абитуриентов. 10 человек на место! Причем молодежь идет поступать сюда не случайно, это осознанный выбор тех, кто мечтает связать жизнь с поездами, депо и магистралями… И если уж поступил, то наверняка останешься в этой профессии навсегда.

Новосибирский техникум железнодорожного транспорта отметил 35-й день рождения. К этой дате персонал и сами студенты устроили настоящий праздник с концертом, поздравлениями и гостями, причем организовали мероприятие в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Техникум построен на крупнейшей распределительной станции. Фото: Новосибирский техникум железнодорожного транспорта.

- За 35 лет мы прошли путь от 120 студентов в 1985 году, когда мы набрали две специальности, до 1200 студентов очного отделения и четырех специальностей. За 35 лет мы выросли в 10 раз, - не скрывая гордости, обратился к воспитанникам и педагогам директор техникума Александр Погребняк. - Конечно же, эти успехи способствуют и профессиональному росту наших выпускников. Они приходят в основном на предприятия Западно-Сибирской железной дороги. Мы благодарны руководству дороги, без которой все это было бы невозможно, за трудоустройство (ежегодно на предприятия ЗСЖД распределяются более 95% выпускников), прекрасно организованную производственную практику, наставничество, учебные занятия на базе предприятий дороги, развитие материально-технической базы техникума, разработку дипломных проектов на грант ОАО «РЖД», проведение лекционных занятий первыми руководителями предприятий и дирекций ЗСЖД, участие в молодежных, спортивных и культурно-массовых проектах дороги и многие другие направления взаимодействия. Я хотел бы пожелать коллективу здоровья, творческих успехов и всего самого наилучшего!

Молодежь сразу привыкает к мундиру железнодорожника. Фото: Новосибирский техникум железнодорожного транспорта.

Александр Иванович поблагодарил и Сибирский государственный университет путей сообщения. Техникум является его подразделением, и это делает образовательный процесс особенно качественным. Да и материальная база благодаря шефству Западно-Сибирской железной дороги и руководства СГУПСа у техникума превосходная.

В НТЖТ создан учебный полигон с железнодорожным оборудованием. По сути это позволяет воспитанникам почувствовать себя на будущем рабочем месте. Площадь полигона - более 3000 квадратных метров.

В распоряжении студентов есть спорткомплекс, опытные тренеры проводят занятия в секциях по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, настольному теннису и мини-футболу.

Действует студенческий творческий клуб «Экспресс», в котором занимаются любители музыки, вокала и танцев. А на концерте в честь дня рождения техникума хор студентов исполнил песню, написанную преподавателем Ларисой Щедриной.

Для большинства выпускников полученная здесь профессия становится призванием. Фото: Новосибирский техникум железнодорожного транспорта.

- Как много в мире есть дорог. Ты по любой промчаться мог, но выбрал ту, с которой, в сущности, един. Нам жизнь ошибок не простит, мы сохраним в своей груди одну любовь и техникум один, - такие слова прозвучали со сцены.

Поздравил техникум и ректор СГУПСа Алексей Манаков.

- Вы сохранили все то, что было заложено при создании техникума. Учебное заведение отличается прекрасным патриотическим, творческим воспитанием. Учащиеся техникума - одни из лучших в спорте, здесь одна из лучших материальных баз. Хочу вам пожелать, чтобы этот настрой, эти традиции техникума сохранялись. У вас хорошие результаты по трудоустройству - самый высокий конкурс среди наших техникумов. В этом году - более 10 человек на место. К вам хотят поступить, техникум пользуется уважением. Хочу, чтобы у вас оставались все атрибуты настоящего хорошего учебного заведения! - пожелал воспитанникам и педагогам Алексей Леонидович.

Ректор СГУПСа подарил техникуму сертификат на установку системы видеонаблюдения в спортивном комплексе, наградил сотрудников. Также от ЗСЖД поздравил и вручил награды выпускник НТЖТ 2006 года, ныне - начальник Дирекции аварийно-восстановительных средств Сергей Викторович Баев.

Ребята занимаются спортом и творчеством. Фото: Новосибирский техникум железнодорожного транспорта.

Наша справка

Техникум появился на будущем месте работы студентов

Основанием для открытия техникума послужила потребность Западно-Сибирской железной дороги в специалистах среднего звена. Местом его расположения выбрали крупнейшую сортировочную станцию региона - Инскую. Это мощный железнодорожный узел, который стал местом практики и работы будущих специалистов.

26 апреля 1985 года первый заместитель министра путей сообщения СССР Федор Шулешко подписал Указание «Об организации техникума железнодорожного транспорта в городе Новосибирске», и 1 сентября 1985 года первые студенты переступили порог нового учебного заведения.