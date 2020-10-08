Батюшка объяснил, как молиться, чтобы твои просьбы были услышаны, и как нельзя обращаться к Богу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Бывает такое, человек думает: «Я могу все». Но это ошибка, можно беды наделать. Если ты не умеешь варить борщ и говоришь: «Я сейчас сварю», - то его есть будет невозможно, да и отравишься еще. Технология не соблюдена! То же самое и с молитвой, и с любым делом, которое делает человек. Молитва - дело серьезное, это инструмент такой, который может и беды натворить, если ты будешь применять его неправильно, не по технологии. Или вообще работать не будет, если будешь неправильно коммуницировать.

Полный ответ батюшки смотрите в видеоролике.

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Видео создано при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2019-2020»