Метель в Новосибирске 8 октября 2020 года: прямая онлайн-трансляция с улиц

На город обрушилась непогода. Фото: Анна ПАШАГИНА

О том, что метель в Новосибирске 8 октября 2020 года будет неприятным сюрпризом для города, синоптики предупреждали заранее. Причина похолодания - приход арктического циклона.

— Температуры упали ниже нормы на 4-5 градусов, среднесуточная температура достигла нуля.Мы ждали осадки в большинство дней декада, — рассказала КП-Новосибирск начальник отдела краткосрочных прогнозов Западно-Сибирского УГМС Марина Виноградова.

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