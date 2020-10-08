Из вуза - на завод: Группа ЭПМ и НГТУ начали готовить химиков-технологов

Генеральный директор Группы ЭПМ Николай Наумов и ректор НГТУ Анатолий Батаев подписывают соглашение о сотрудничестве. Фото: Михаил ДОКУКИН

Группа ЭПМ и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) подписали соглашение о стратегическом партнерстве в учебной, производственной и научно-инновационной сферах. Согласно документу вуз будет готовить кадры в сфере химической технологии углеродных материалов - технологов и конструкторов углеродного производства.

Также соглашение предусматривает совместное проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным направлениям развития науки с использованием инфраструктур университета и Группы ЭПМ.

Это значит, что теперь для всех желающих доступны очные бюджетные программы на кафедре химии и химической технологии механико-технологического факультета. С этой целью профиль «Химическая технология углеродных материалов» был выделен отдельно в рамках направления «Химическая технология».

По словам заместителя полномочного представителя Президента РФ в СФО Вадима Головко, проект по подготовке специалистов с последующим трудоустройством вносит значительный вклад в решение социально-образовательных задач в Сибирском федеральном округе.

Группа ЭПМ и вуз рассчитывают на то, что ежегодно по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры и повышения квалификации будут проходить обучение более 50 человек. При этом во время обучения студенты получат практический опыт, проходя стажировки и практику на предприятиях Группы. Первый набор на программу был проведен в сентябре 2020 года. В настоящий момент первый поток студентов уже получает знания по основам электродного производства.

Николай Наумов рассчитывает на то, сотрудничество с вузом привлечет на предприятие молодых квалифицированных специалистов.

- Мы видим потенциал для развития компании в привлечении молодых специалистов. Мы поняли, что выпускникам вузов не хватает специальных знаний о химических технологиях углеродных материалов. Эти знания можно получить только на предприятиях Группы, но рабочий процесс не всегда позволяет уделить должное внимание обучению новых сотрудников. В качестве решения мы начали разрабатывать программу на базе НГТУ, - подчеркнул генеральный директор Группы ЭПМ Николай Наумов.

Топ-менеджер отметил, что десятки выпускников НГТУ работают на предприятиях группы ЭПМ, и уровень их подготовки полностью соответствует современным требованиям. В результате взаимодействия с вузом предприятия трудоустраивают молодых специалистов, уже знакомых со спецификой процессов, качественно подготовленных в НГТУ и мотивированных работать по профилю. Соглашение с ведущим вузом Новосибирской области - это часть комплексной долгосрочной программы Группы ЭПМ «Школа - суз - вуз - предприятие». В рамках проекта компания стремится прививать детям интерес к техническим специальностям со школьной скамьи, затем помогает им получить среднее специальное и высшее профессиональное образование, чтобы в будущем принять на работу. Николай Наумов особо подчеркнул, что молодые специалисты, без преувеличения, являются локомотивом роста компании.

Как рассказал «Комсомолке» управляющий директор ЭПМ - Новосибирский электродный завод Алексей Спекторук, на протяжении нескольких лет предприятие является инициатором ряда программ по подготовке молодых специалистов. Одна из них - заключение с абитуриентами договоров, в рамках которых завод оплачивает образование, выплачивает стипендию и трудоустраивает выпускников. После окончания вуза новый сотрудник должен отработать по контракту на производстве не менее трех лет. А это значит, что выпускник может быть уверен: он начнет работу на одном из лучших предприятий региона.

Группа ЭПМ работает с углеродом на протяжении 66 лет и является крупнейшим производителем углеграфитовой продукции в России. У компании более 1000 клиентов в 60 странах мира, а производственные мощности составляют 150 тысяч тонн в год. В Группу ЭПМ входят Новочеркасский, Челябинский и Новосибирский электродные заводы, а также «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).