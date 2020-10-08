Чтобы налог был впрок

Фото предоставлено Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.

Данные изменения помогут стимулировать экономическую активность в регионе, а также позволят избежать резкого ухудшения финансового положения применяющих ЕНВД предпринимателей, которые в 2021 году обязаны перейти на иной режим налогообложения.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николай Мамулат одним из первых поднял этот вопрос на региональном уровне.

- Плавный и безболезненный переход бизнеса с ЕНВД - один из актуальных вопросов сегодня, - комментирует региональный бизнес-омбудсмен Николай Мамулат. - Отмена единого налога на вмененный доход требует изменения других режимов, речь идет о преобразовании упрощенной, патентной, общей систем налогообложения, налога на профессиональный доход. Решения и выводы, к которым приходит институт уполномоченных, основаны на практике, малый бизнес обеспокоен значительным увеличением налоговой нагрузки в будущем. И здесь очевидны риски: закрытие бизнеса или уход в тень, сокращение рабочих мест, возможно и увеличение цен на товары. Эти вопросы требуют пристального внимания. Текущие условия и так оказали значительное давление на бизнес.

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину внести изменения в параметры нескольких режимов налогообложения, которые использует малый и средний бизнес.

Предлагаемые инициативы - результат работы уполномоченных по защите прав предпринимателей большинства субъектов РФ. На прошлой неделе данный вопрос был рассмотрен на очередной конференции региональных бизнес-омбудсменов.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

Предлагается поднять порог допустимой выручки до 300 миллионов рублей, порог остаточной стоимости основных средств - до 300 миллионов рублей, допустимое количество работников - до 150 человек.

Поднять для индивидуальных предпринимателей порог взимания дополнительного пенсионного взноса за себя в размере 1% от выручки - с 300 до 600 тысяч рублей.

Не менее 50% поступлений от УСН зачислять в местные бюджеты.

Для субъектов предпринимательства, переходящих с ЕНВД на УСН, установить переходный период на три года с льготными ставками 3% (налоговая база «доходы») и 7,5% (налоговая база «доходы минус расходы»).

В случае несвоевременного уведомления налогового органа о переходе с ЕНВД на иные режимы налогообложения установить автоматический перевод бывших плательщиков ЕНВД на режим УСН по базе «доходы».

Патентная система налогообложения

Предлагается увеличить максимально возможную среднюю численность наемных работников с 15 до 30 человек.

Предоставить органам местного самоуправления право участвовать в определении параметров применения ПСН (размер потенциально возможного дохода или налоговая ставка).

Ввести семейные или коллективные патенты (в случаях, когда несколько человек занимаются одним видом бизнеса - с возможностью передачи прав и обязательств, в том числе по наследству).

Общая система налогообложения (ОСНО)

Для субъектов предпринимательства, переходящих с ЕНВД на ОСНО, предлагается установить переходный период на три года с льготной ставкой по налогу на прибыль в размере 10%.

Налог на профессиональный доход (НПД, распространяется на самозанятых)

Предлагается ввести перечень разрешенных видов деятельности (во избежание перевода компаниями постоянных сотрудников с трудовых договоров на регулярное оказание услуг в режиме самозанятых).

Рассчитывать максимально допустимый для применения НПД размер дохода исходя из принципа «не более 200 МРОТ, установленного в субъекте Российской Федерации» (то есть ввести дифференциацию максимального дохода по регионам).

В аппарате бизнес-омбудсмена Новосибирской области отмечают, что предлагаемые меры помогут сделать налоговую систему более гибкой, приспособленной под потребности региона, упростят переход бизнеса на другие режимы, повысят привлекательность статуса самозанятых, создадут потенциал для развития малых предприятий, стимулируют динамику их выхода из теневого сектора.