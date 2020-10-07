«Дискус» начал строить дома с новым дизайном

Люди будут заезжать в квартиры с уже остекленными балконами. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Популярность Плющихинского микрорайона в Новосибирске, скорее всего, заметно возрастет. Это можно прогнозировать, зная, какие перемены произойдут в этой части города. Новые дороги, школа, поликлиника - все это уже включено в планы и даже запущено в работу. Кроме того, меняется облик многоэтажной застройки - бюджетные по цене дома обретают современный дизайнерский вид. Подробнее - в нашем материале.

Левый берег будет ближе

На глазах исполняются давние чаяния жителей - рабочие прокладывают новую дорогу, которая откроет короткий путь на левый берег. Первая очередь проекта уже позади: дорожники проложили километр асфальта, продолжив таким образом улицу Т. Снежиной.

В Плющихинском жилмассиве строят новую дорогу. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ширина новой дороги - 16 метров, предусмотрен тротуар для пешеходов. Впереди - еще порядка 2 километров до улицы Лобова. Когда новая артерия будет проложена до конца, у горожан появится выход с Плющихинского жилмассива на улицу Кирова. А дальше по Генеральному плану дорога должна привести к дорожной развязке, выходящей на Бугринский мост, и еще больше упростить путь к новосибирскому левобережью.

Задача для дорожников - большая и непростая. Местность такова, что строителям нужно не просто положить асфальт, а выровнять сложный рельеф. Перепад высот в некоторых местах - до 15 метров. Это делает работу не только более сложной, но и более дорогой. Тем не менее дорожные строители настроены решительно.

- Строительство дороги финансируется за счет средств компании. Мы планируем, что в итоге это будет частно-муниципальное партнерство, - показывая на свежеуложенный асфальт, говорит глава Группы компаний «Дискус» Алексей Джулай. - Подобное партнерство заключали и другие новосибирские компании. Это обычная практика, когда застройщик строит дорогу за свои деньги, а муниципалитет потом компенсирует затраты. Поскольку пока деньги у муниципалитета не заложены, строим мы, чтобы потом передать дорогу городу.

Алексей Джулай заверяет, что жилье от «Дискуса» будет доступным и впредь. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Такой проект, безусловно, серьезная нагрузка и для компании, которая пока финансирует работы самостоятельно. Но откладывать строительство дороги на потом возможности нет - микрорайон быстро прирастает новыми домами.

- Дорога разгрузит микрорайон. Если людям нужно ехать на левый берег, то у них как раз появляется такой выезд. Уже идет проектирование остановочных павильонов и перенос конечной остановки общественного транспорта с улицы В. Потылицына. Мы планируем, что уже этой осенью сюда пойдет транспорт, - обнадеживает депутат Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Конько.

В перспективе в этом районе будет воплощен еще один большой дорожный проект: двухуровневая развязка, соединяющая улицы Выборную и Доватора.

Депутат Сергей Конько рассказал, какие дороги появятся в районе. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Появятся школа и поликлиника

Грандиозные дорожно-строительные проекты - это забота не только о тех, кто едет через район транзитом, и не только о тех, кто здесь проживает. Это еще и работа на опережение. Сейчас население Плющихинского жилмассива - около 40 тысяч человек. А в перспективе, учитывая динамичную застройку, увеличится до 55 тысяч. Так что дороги будут просто необходимы. Но необходимы и главные социальные учреждения.

- Здесь будет построена школа на 1100 мест. У нас уже реализован такой проект - школа № 216 на улице В. Потылицына. Планируется воплотить такой же. Место уже зарезервировано, застройщик подвел все необходимые коммуникации, - продолжает Сергей Конько.

Строительство школ ведется по федеральному проекту. Сейчас как раз решается вопрос о включении будущей школы в такую программу.

- А на улице В. Потылицына начались работы по строительству поликлиники - одной из семи, которые будут построены в регионе в рамках концессионного соглашения. Застройщик подготовил коммуникации, на площадке идут подготовительные работы, - добавляет Конько.

Концессионное соглашение о строительстве поликлиники (сейчас она возводится за счет частного бизнеса) предусматривает не просто строительство типового здания. Напротив, поликлинику возведут по индивидуальному проекту. А к моменту приема первых пациентов кабинеты уже будут оснащены оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентген.

Многие горожане по достоинству оценили и развитие инфраструктуры, и благоустройство микрорайона. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Бюджетное жилье с современным дизайном

Популярность Плющихинского жилмассива как места для жизни всегда была высока. Многие горожане по достоинству оценили и развитие инфраструктуры, и благоустройство микрорайона. Детские и спортивные площадки, хвойные деревья, широкие проезды, на которых хватает места для парковки автомобилей, - это стало уже постоянной приметой застройки, которую ведет «Дискус».

А новые дома жилмассива будут примечательны и визуально: у зданий новый дизайн. Впрочем, меняется не только эстетика, но и технические характеристики фасадов.

- Новые фасады принципиально отличаются от того, что мы делали раньше. И физическими параметрами, и внешним видом, - рассказывает председатель жилищно-строительного кооператива Олег Басалаев.

Визуальные преимущества сочетаются с техническими: новация «Дискуса» позволяет лучше сохранять тепло в помещениях.

При этом квартиры в такой новостройке, говорит Басалаев, продавались в Плющихинском жилмассиве всего по 22,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Теперь цены будут выше, но квартиры по-прежнему останутся максимально доступными. Алексей Джулай считает одной из главных задач компании строительство жилья, которое могут себе позволить горожане со средними зарплатами.

Ну и еще одна новация «Дискуса»: теперь новоселы будут заезжать в квартиры с уже остекленными балконами.

- Раньше остекление балконов отдавали на откуп жителям. Но теперь пришли к идее однообразного остекления. Это выполненные в едином стиле очень теплые конструкции, которые не промерзают. И жителям это обходится дешевле, чем если бы они заказывали работы по остеклению самостоятельно, - комментирует руководитель Группы компаний «Дискус» Алексей Джулай.