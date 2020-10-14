«Ждите, раньше никак не получится!»: мы попробовали записаться к терапевту по телефону и в регистратуре — что из этого вышло

Новосибирцы жалуются на долгое ожидание врачей при вызове на дом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В новосибирскую «Комсомолку» поступает много жалоб от пациентов — они не могут дождаться врача «Скорой» или терапевта из поликлиники. Некоторые заболевшие ждут приезда участкового на дом по трое суток. Градус недовольства поднимается и у регистратур на местах.

Мы решили сами убедиться, как в реальности обстоят дела с вызовом врача и насколько накалена обстановка в «горячих точках». Защитившись надежными масками, отправились в рейд по городским поликлиникам.

В некоторые поликлиники люди приходят и стоят в очереди, чтобы вызвать врача на дом. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

СЛОЖНО, НО МОЖНО

Конечно, если у вас симптомы ОРВИ, то от пешего похода в поликлинику стоит отказаться. Минздрав просит в таких случаях вызывать врача на дом. Что ж, пойдем путем обычного пациента. Пытаемся дозвониться до регистратуры поликлиники № 27 на улице Рельсовой. На трубке висели с двух часов дня и до шести вечера: то занято, то вообще гудков нет, будто телефон отключили. Параллельно пытались дозвониться в единую регистратуру по номеру 124. И нам повезло: на 12-й минуте прослушивания музыки в трубке раздался человеческий голос!

— К вашему терапевту есть запись только на следующей неделе. Ждите, раньше никак не получится, — проинформировали нас на том конце провода. — Но врача на дом, если есть симптомы, вызвать можно.

А вот в самой поликлинике линия так и не освободилась. Тогда мы решили прийти туда лично.

,Без маски в больницу не пустят. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВСТАВАЙ И ИДИ

Среда. На часах 8 утра, а к поликлинике уже потихоньку стекаются люди. На входе все по коронавирусным правилам: антисептик на руки, измерение температуры у всех входящих и обязательное наличие маски. Перед регистратурой стоят люди, которых в буквальном смысле поставила на ноги загруженность телефонной линии. Нужен доктор? Вставай и иди.

— В поликлинику не дозвониться — идет гудок, а потом сброс. И так все время. Я часа два от телефона вчера не отходила, и все без результата. Пришлось сегодня утром идти, чтобы врача на дом вызвать, — рассказала КП-Новосибирск пациентка поликлиники № 27.

Несмотря на талончик, в регистратуру удалось попасть за 5 минут. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Таких не дозвонившихся в очереди — каждый второй. Записались и пошли дальше дома болеть, не создавая столпотворений у кабинетов.

— Я сегодня кровь пришла сдавать — людей мало. Основная масса приходит в понедельник, — объяснила КП-Новосибирск Любовь Михайловна, пациентка поликлиники № 27.

ВРАЧИ В ОТПУСКАХ И НА УЧЕБЕ

Для тех, кому помощь нужна здесь и сейчас, действует электронная очередь, как в банке. Современный автомат выдает талончик по необходимому запросу. Надо больничный — окно 5, хочешь проверить слух или зрение — другое меню. С этим билетиком мы топаем в регистратуру.

Кстати, время ожидания в очереди к регистратору заняло всего 5 минут! (Специально включили секундомер на телефоне.) Пока стоим в очереди, обращаем внимание на электронное расписание врачей. Ко многим медикам записи уже нет. Но вот что удивляет: некоторые в отпуске, кто-то на учебе. Это при условии, что у их коллег из инфекционных бригад аврал и врачи с ног валятся. Региональный министр здравоохранения Константин Хальзов сам признал сегодня проблему.

Некоторые узкие специалисты в поликлинике отсутствуют. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Разницы между клинической картиной ковидной инфекции и ОРВИ практически нет, поэтому при признаках [ОРВИ] необходимо оставаться дома. И мы сегодня столкнулись с тем, что количество вызовов врачей на дом выросло в среднем в четыре раза. Предположить, что у нас вдруг в четыре раза выросло количество медицинского персонала, невозможно. Мы мобилизуем все наши усилия, — подчеркнул он и добавил: — Мы обратились к руководству и медуниверситета, и медколледжа, привлекаем ординаторов, студентов старших курсов, чтобы помочь нашим медикам.

То есть вместо того, чтобы мобилизовать профессионалов, которые кто в отпуске, кто на учебе, с пациентами будут разбираться студенты…

БАБУШКИ В ОЧЕРЕДИ

Следующая в нашем списке — поликлиника № 20 на улице Ленина. Туда мы отправились уже после обеда.

— Я неделю ждала, чтобы попасть к терапевту. Сегодня пришла, а мне сказали: «Врач болеет, приходите еще через неделю». Я так и помереть могу. У меня простуда была, переболела и вот пришла. Сейчас все кости болят, — говорит 82-летняя Варвара Дмитриевна, пациентка поликлиники.

На входе обязательно измеряют температуру. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кстати, в основном поликлиники сейчас заполнены пенсионерами. Хотя именно они находятся в зоне риска заражения коронавирусом и их просят сидеть по домам. Но если молодежь еще с помощью автодозвона на мобильнике хоть как-то может прорвать телефонный барьер поликлиник, то пенсионерам это сделать сложнее. Вот и идут в регистратуру лично.

— Мы все меры предосторожности соблюдаем: почти никуда не выходим, едим чеснок и сало для усиления иммунитета, носим маски. Правда, в них неудобно — дышать тяжело, — говорит еще одна пенсионерка Мария Кузьминична, которая пришла на прием к терапевту.

Огромных очередей в больницах не наблюдается. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Обойдя еще несколько поликлиник, мы пришли к выводу, что диких очередей все-таки нет. И быстрее записаться к врачу или вызвать его на дом именно лично в регистратуре, хотя Минздрав как раз не рекомендует это делать, если у вас симптомы ОРВИ. Одна из главных проблем — дозвониться до регистратуры. И конечно, загруженность инфекционных бригад. Медики, к сожалению, физически не успевают обойти все адреса, поэтому люди ждут доктора по три дня. А вот в самих поликлиниках достаточно свободно. Правда, многих врачей нет на месте: и одно дело, если специалист болеет, другое — если его в такое время отправили на учебу.

Редакция КП-Новосибирск отправила запрос в региональный минздрав, чтобы чиновники прокомментировали ситуацию с длительным листом ожидания медиков на дом и загруженностью специалистов. Ответ мы обязательно опубликуем.

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