«Псы впились клыками мне в голову»: врачи восстановили череп марафонцу, которого разодрала стая овчарок

В 2015 году собаки содрали с Владимира скальп. Фото: личный архив героя.

Владимир Варакута восемь дней провел в коме после того, как на него напали три овчарки. Врачи вообще не надеялись, что мужчина выживет, — его голова была наполовину обглодана псами. Но сибиряк выжил, перенес 12 операций и теперь готовится гулять без банданы, которую ему приходилось носить пять лет. Как хирурги возвращали скальп, ухо и спасали руку жертве диких псов — в материале КП-Новосибирск.

До встречи с овчарками Владимир успешно бегал марафоны. Фото: личный архив героя.

«ПСЫ СРЫВАЛИ МНЕ СКАЛЬП»

Владимир Варакута занимается финансовым аудитом, но всегда вел здоровый образ жизни и бегал марафоны. В тот январский день мужчина совершал пробежку вдоль леса в районе бердского санатория «Сосновка». Там на него набросилась свора овчарок — псы повалили мужчину на снег и начали рвать его.

— Я был в легкой одежде, все укусы чувствовал, — рассказал КП-Новосибирск Владимир. — Они сгрызли шапку на мне и впивались клыками в голову, срывая скальп. Как мог, закрывался от них одной рукой.

Окровавленного мужчину заметили прохожие, они и вызвали «Скорую помощь». Пострадавшего марафонца госпитализировали в Бердскую больницу. Медикам пришлось вводить Владимира в искусственную кому, чтобы он не умер от болевого шока. Хирург Юрий Шубин был тем, кто спас сибиряка. Врачи говорят, то, что Владимир выжил, — настоящее чудо!

Владимир восемь дней провел в коме и едва остался жив. Фото: личный архив героя.

МЕЧТАЛ СНЯТЬ БАНДАНУ

Травмы у сибиряка были тяжелейшие: псы сгрызли половину скальпа, b Владимиру приходилось прятать голову под шапками и банданами. Чтобы восстановить череп, потребовалось долгих пять лет.

— Следующие операции проводил доктор Андрей Козлов, — описывает КП-Новосибирск историю из своей медкарты Владимир. — Пришили на голову заплатку из моей собственной кожи, взятой с бедра. Потом сделали пластику грубых рубцов от клыков на левой руке. Но главное — в три этапа восстановили достаточно большую часть уха.

Хирург Андрей Козлов оперировал пациента несколько раз до мая прошлого года. Параллельно с Владимиром работал другой специалист — профессионал в области восстановления волос Виталий Игумнов. У этого врача уже был в практике подобный опыт, когда с помощью нестандартной методики доктор восстановил скальп маленькому мальчику из Хакасии, который также пострадал от своры собак.

Хирург Виталий Игумнов возвращал волосы с помощью экспандерной пластики. Фото: личный архив героя.

— Этот хирург сделал мне уже шесть операций, — говорит сибиряк. — Часть из них — методом экспандерной пластики, когда под кожу вставляются один или даже два силиконовых баллончика, которые в течение полугода два раза в неделю медленно накачиваются физраствором и растягивают кожу в нужном направлении. Потом баллончик убирается, и растянутая кожа ушивается, закрывая дефект. Таких экзекуций было две. Первый раз устанавливали два баллона, второй раз — один. Период накачивания очень тяжелый: сложно и физически, и эмоционально таскать эту конструкцию на голове.

А уже в этом году хирург взялся за маскировку дефектов на поврежденных участках.

— Остались последние штрихи для достижения максимального эффекта, — уверен кандидат медицинских наук, пластический хирург Виталий Игумнов. — Следующая операция запланирована на новогодние праздники.

Теперь Владимир уже может снимать бандану на улице — до идеального результата осталось совсем немного.

Пять лет мужчина носил бандану, чтобы спрятать изуродованную голову. Фото: личный архив героя.

ДОМАШНИЕ ПСЫ-ЛЮДОЕДЫ

А что же собаки, которые напали на Владимира? Озверевшие овчарки, как выяснилось, были домашними, и нападали они не в первый раз. Правда, их владелец — житель Нового поселка под Бердском, бывший сотрудник МВД, а ныне пенсионер — считает своих питомцев милейшими созданиями.

Суды по уголовному делу нападения овчарок на Владимира Варакуту тоже длились пять лет. В итоге нерадивого хозяина животных все-таки наказали.

— Исковые требования удовлетворены всего на сумму около 1,5 миллиона рублей, — добавляет марафонец. — После удовлетворения первого иска в ноябре 2016 года сдвинулось с места и уголовное дело. В итоге виновник получил 350 часов обязательных работ. Статья, к сожалению, мягкая. Относительно жесткое наказание грозит только при причинении смерти. И то не факт.

Скальп восстановлен, и на поврежденном участке растут волосы. Фото: личный архив героя.

На сегодняшний день, по словам Владимира, иски проплачены примерно на 200 тысяч. С пенсионера МВД высчитывают половину его военной пенсии.

Псы, набросившиеся на Владимира, тоже до сих пор живы: две овчарки теперь обитают у родственников бывшего полицейского в Томске, а одна так и осталась в Новом поселке. Держит ли их хозяин на надежной привязи — доподлинно неизвестно…

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