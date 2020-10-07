Этот букет не завянет: сибирячка делает невероятные светильники — их не отличить от настоящих цветов

Оксана изготавливает лампы уже три года. Фото: личный архив героя.

Букеты белых роз, алых маков, разноцветных хризантем, нежных ромашек — если думаете, что это ассортимент цветочного магазина, то глубоко заблуждаетесь. Это описание настольных и напольных ламп, которые своими руками делает 32-летняя Оксана Швецова из Купино. Женщина занимается рукоделием у себя дома около трех лет и ни капли не жалеет об этом. Сибирячка рассказала, как решила зарабатывать на своем хобби и о чем мечтает.

Женщина сама проводит в них электричество. Фото: личный архив героя.

Оксана долгое время работала продавцом-консультантом в местном магазине в Купино. Зарплата была маленькая, едва хватало на самое необходимое, поэтому селянка мечтала открыть свой бизнес. Вот только не знала, с чего начать.

Наибольшим спросом пользуются розы. Фото: личный архив героя.

— Я смотрела на YouTube разные видео и наткнулась на ролик, как девушка делала цветы из гофрированной бумаги. Мне пришла в голову идея усложнить этот процесс. Захотела попробовать сделать такие же цветы, но только сначала из фоамирана (декоративный пенистый материал. — Прим. ред.), — рассказала КП-Новосибирск Оксана Швецова, производительница ламп.

Пионы смотрятся очень ярко. Фото: личный архив героя.

Затем сибирячка решила еще усложнить себе задачу и сделать из цветов люстры. Но поначалу ничего толком не получалось.

Тюльпаны берут перед 8 Марта. Фото: личный архив героя.

— Я постоянно обжигала пальцы строительным феном. Он нагревается до 360 градусов! Бывали случаи, пока училась работать с клеем-пистолетом, приделывала лепестки не туда, и приходилось начинать заново, — вспоминает Оксана.

Минимальная высота торшера 30 сантиметров. Фото: личный архив героя.

Раньше на создание напольных ламп уходили сутки. Сибирячка могла мастерить цветы всю ночь. Зато за три года Оксана научилась делать розы, пионы, маки, ромашки, хризантемы. И сейчас на одну работу она тратит 4 — 5 часов.

— Я делаю еще и торшеры. Их высота от 30 до 70 сантиметров. Напольные светильники намного выше. К примеру, я сейчас работаю над заказом, в котором пять белых ламп-роз высотой 2 метра, — говорит женщина.

Оксана мечтает открыть свою мастерскую. Фото: личный архив героя.

Оксане пришлось научиться проводить в свои светильники электричество. Первое время помогал муж, а теперь женщина сама знает, куда присоединить красный проводок, а куда — синий.

— Током, слава богу, меня не било. Но были моменты, когда лампочки взрывались. Я подбирала подходящие по мощности — такие, чтобы клей не плавился, а то вся работа могла быть бесполезной. Бывало, вкрутишь лампочку, а она раз — и сгорела. Путем проб и ошибок смогла найти нужные, — объясняет сибирячка.

Сейчас заказы сибирячке поступают со всей страны, а сама она мечтает о большой мастерской.

— Хочу, переехать с семьей в частный дом и соорудить пристройку, где я смогу продолжать мастерить лампы, — признается Оксана. — Может, наконец-то появится возможность и для своего дома светильники сделать: пока в нашей квартире нет ни одной моей работы.

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