Коронавирус в Новосибирске, последние новости на 7 октября 2020 года: какие классы закрыты

Врачам пока не удалось победить болезнь. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Последние новости о ситуации с коронавирусом в Новосибирске на 7 октября 2020 года таковы: за минувшие сутки в регионе было выявлено 78 новых пациентов с COVID-19. Всего с начала вспышки заболевания в Новосибирской области заразился 13621 человек. Количество излечившихся пациентов растет медленнее, всего с начала эпидемии врачи выписали из больниц 12231 человека. Новосибирская область занимает 22 место в общероссийском рейтинге заболеваемости COVID-19.

Заболеваемость COVID-19 за сутки в Новосибирске

ШЕСТЬ ДЕТЕЙ ЗАБОЛЕЛИ

Врачи выявили шесть новых заболевших COVID-19 среди детей в Новосибирской области всего за сутки. Всего с начала вспышки заболевания заразились 822 ребенка, сообщили в оперативном штабе. В детской больнице №3 находятся 35 детей с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус.

НОВЫЕ ЖЕРТВЫ COVID-19

Четверо новосибирцев скончались от коронавируса за прошедшие сутки. По данным оперативного штаба, новыми жертвами заболевания стали трое мужчин в возрасте 57 лет, 67 лет и 68 лет, а также 56-летняя женщина. Общее число смертей от COVID-19 в Новосибирской области составило 473 человека.

СОТНЯ КЛАССОВ НА КАРАНТИНЕ

В Новосибирской области растет заболеваемость коронавирусом, в том числе среди детей. По данным министерства образования региона на карантин отправлены 119 классов, однако полностью закрытых школ в регионе нет. В детских садах выявлено 23 заболевших COVID-19, в том числе 15 детей. Там закрыты на карантин шесть групп.

КРАТКО О КОРОНАВИРУСЕ В НОВОСИБИРСКЕ

Общее число зараженных за день: 78 человек

Количество классов на карантине: 119 школьных классов, 6 групп в детских садах

Масочный режим: продлен до конца октября. Продолжает действовать в общественном транспорте, метро, бизнес-центрах, магазинах, в парках, в общественных местах.

Школы: Открыты с 1 сентября. Школы работают на очном обучении с элементами дистанционного преподавания. На карантин закрыты 54 класса.

Торговые центры: частично открыты. Работают магазины всех категорий, кинотеатры, но детские площадки закрыты. Вход только в маске.

Театры: Работают. Просмотр спектаклей в масках, количество мест ограничено.

Стадионы и спортивные соревнования: открыты, разрешено не более 25% зрителей

Санатории: открыты с 1 сентября.

Кинотеатры: открыты с 12 сентября, просмотр фильмов в масках, количество мест ограничено.

Гостиницы: открыты, с соблюдением дистанции и масочного режима

Музеи: частично открыты, доступны пешие и водные экскурсии по записи. Посещение залов ограничено — не более полутора часов.

Рестораны: открыты залы заведений. В них столики стоят на расстоянии 1,5-2 метров. За столик нельзя сажать больше четырех человек.

Фитнес-центры: работают с 24 августа, не более 1 человека на 4 кв.м.

Зоопарк: открыт, можно купить билеты в кассе или в электронном варианте через интернет.

Концерты, выставки: разрешены с 28 сентября при соблюдении количества зрителей

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