«Мне сказали — он не жилец»: двухлетний малыш не может ходить, а врачи не знают, что с ним

Иппотерапия помогает Тихону в реабилитации. Фото: личный архив героя.

Двухлетний Тихон Кобелев растет в многодетной семье в поселке Каргат Новосибирской области. У малыша есть любящие мама и папа, брат с сестрами. Он, как и все мальчики, любит оружие, засматривается на машины и обожает наблюдать, как папа что-то ремонтирует. Иногда даже сам пытается ему помочь, правда игрушечными инструментами. Но помощь нужна и ему самому: врачи диагностировали у Тихона миопатию — прогрессирующее нервно-мышечное заболевание.

«ЛЕЖАЛ ТАКОЙ КРОШЕЧНЫЙ, ВЕСЬ В ПРОВОДАХ»

О том, что малыш родится с тяжелым заболеванием, до родов и разговора не шло. Беременность у Людмилы протекала спокойно, врачи не видели никаких отклонений. Медики лишь успокаивали сибирячку, которая переживала за будущего малыша.

— Я к тому моменту уже воспитывала троих детей: двух дочерей и старшего сына. Мне казалось, что малыш в утробе плохо шевелится. А врачи говорили, что плод развивается нормально и что я себе эту проблему придумала, — рассказала «КП» — Новосибирск» Людмила Кобелева, мама Тихона.

Рожать сибирячка поехала в Новосибирск. Местные врачи тоже не видели никаких причин для беспокойства, только один нюанс — ребенок перевернулся в утробе и лежал ножками вниз. Людмиле назначили кесарево. Только после операции маме не показали малыша, а сразу увезли в реанимацию.

— Через пару часов ко мне зашел врач и сказал, что Тихон в тяжелом состоянии и его подключили к аппарату ИВЛ. А потом отвезли в другую больницу, — вспоминает женщина.

Семья Кобелевых. Фото: личный архив героя.

Маленький Тихон лежал в реанимации 2,5 месяца. Людмила каждый день приходила к сыну в больницу.

— Когда первый раз увидела его, расплакалась. Тихон лежал такой крошечный, весь в проводах, и не шевелился. Только тогда врачи сказали, что он перенес внутриутробный инсульт. Это произошло не во время операции, а очень давно, поэтому такие последствия, — объясняет Людмила. — Еще врачи поставили ему зонд, через который Тихон ел. Мне сразу сказали, что он не жилец.

Но сибирячка не сдавалась, каждый день говорила малышу: «Ты же боец, все будет хорошо!» Людмила меняла ребенку подгузники, делала массажи. И вскоре ребенок открыл глаза, стал набирать вес и крепнуть с каждым днем.

— Мы очень хотели домой. Нас не отпускали без аппарата ИВЛ, но предоставить его не могли. Врачи не верили, что Тишка выживет, а мы с мужем были уверены: наш сын еще и бегать будет, — говорит сибирячка. — Спустя время аппарат у нас появился, и мы поехали домой.

Брат и сестры не отходят от малыша ни на минуту. Фото: личный архив героя.

ЛОШАДЬ ПОДАРИЛА НАДЕЖДУ

С этого момента Людмила начала заниматься реабилитацией Тихона. Домашняя обстановка, любящие брат и сестры, постоянные массажи, отучение от ИВЛ, прогулки принесли свои плоды — Тихон стал интересоваться игрушками, учиться есть самостоятельно.

— Год назад мы попали в Москву на реабилитацию. Врачи предположили, что у сына совершенно другой диагноз — миопатия, то есть у ребенка очень слабые мышцы. Из-за этой болезни у него нарушены глотательный и дыхательный рефлексы. Тут стало хотя бы примерно понятно, что делать. Нужно заставлять ребенка шевелиться, чтобы Тишка сам начал ходить, — уверена Людмила.

Сибирячка ежедневно занималась с ребенком ЛФК, продолжала делать ему массажи. Однажды посчастливилось попасть на иппотерапию.

— Тихон был в таком восторге от лошадей, что у него произошел колоссальный скачок в развитии. Он научился держать спину, тянуться за игрушками, стал более жизнерадостный, что ли. Мы совсем отказались от зонда. Тихон начал есть, как все здоровые дети, — радуется успехам сына женщина.

Самостоятельно Тихон пока только сидит. Фото: личный архив героя.

Специалисты порекомендовали заниматься ежедневно. Тогда семья купила коня — хорошо, что живут в частном доме.

— Мы купили кобылу Маю, а она оказалась беременна. Через несколько месяцев она родила жеребенка. Мы назвали его Огонек. Теперь мы занимаемся дома. Результаты очень впечатляющие, — радуется Людмила.

Этим летом маленький Тихон уже начал осваивать трехколесный велосипед. Мальчик крепко держится руками за руль, а мама толкает велик. Благодаря иппотерапии ребенок научился держать равновесие, знает много слов.

Но вот точный диагноз ребенку до сих пор не поставили. Для того чтобы врачи могли назначить маленькому Тишке правильное лечение, необходимо сделать генетический анализ. Именно на основе его результатов медики смогут определить конкретные медикаменты и разработать курс реабилитации. Стоимость такого анализа — 58 тысяч 750 рублей.

Если вы хотите помочь малышу встать на ноги и бегать самому, радуясь жизни, переходите по ссылке: https://fond.pravmir.ru/causes/kobelev-tihon/.

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