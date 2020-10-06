Новосибирцы в возрасте 50+ показали, на что способны в своих профессиях

На чемпионате ”Навыки мудрых» профессионалы 50+ показали, на что способны. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия

WorldSkills – это как Олимпийские игры. Только не спортивные, а трудовые, конкурсанты состязаются в профессиональном мастерстве. Измерить его, конечно, сложнее, чем, например, посчитать количество забитых шайб в хоккейном периоде. Но на чемпионате профмастерства «Навыки мудрых» все рассчитано: есть масса критериев, по которым участники набирают, а в случае неудачи теряют баллы.

Чемпионат является частью специальной федеральной программы обучения по стандартам Ворлдскиллс для граждан старше 50 лет, а также лиц предпенсионного возраста. Программа входит в состав национального проекта «Демография».

Среди компетенций - даже такие экзотические, как лабораторный химический анализ, управление дронами, машинное обучение и большие данные, инженерия космических систем - но и этим компетенциям обучаем людей 50+. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс.

НА УДАЛЕНКЕ

Привычные чемпионаты по профессиональному мастерству, которые проводит Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» – это борьба за победу среди молодежи. А есть соревнования для состоявшихся профи – «Навыки мудрых». В них Участвуют те, кому за 50.

- Не смотрите, что седой. Я на работе один успеваю втрое больше, чем молодой напарник, - широко улыбаясь, поделился с журналистами один из конкурсантов. – Парень со мной работает толковый, очень, а только опыт дает такое мастерство, что нас – бывалых – так просто не догонишь.

Учитывая дистанционный формат, за конкурсантами наблюдают издалека. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

Компетенций, в которых состязаются бывалые – 26. В этом году пандемия внесла свои коррективы в формат проведения чемпоината. Он впервые прошел дистанционно, в 64 регионах России

- Наблюдение происходит с разных устройств. Все выводится на большие экраны, мы наблюдаем за каждой площадкой с четырех камер, установленных по периметру. Видим, как перемещаются конкурсанты, как они готовятся. А весь процесс нам затем транслируют и в записанном формате, - описала процесс главный эксперт по компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес» Жанна Плохова.

Вместе с главными экспертами по другим компетенциям она наблюдала за борьбой, находясь во Дворце спорта Новосибирского государственного технического университета. На время соревнований здесь был развернут Центр управления соревнованиями. Отдельные секции, внутри каждой – экраны. Глядя на них, эксперты Ворлдскиллс и следили за участниками и строгим соблюдением правил чемпоината.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЗА ТРИ ЧАСА

Кажется, оценивать выполнение заданий дистанционно - сложно. Но опыт этого года показал, что экспертам это вполне по силам. Пример конкурсной задачи привел технический эксперт по компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» Виктор Сафонов:

Конкурсантам ставят отнюдь не простые задачи. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

- Участники выполняют задание в течение трех часов, их задача найти абсолютно все неисправности, исправить их и сделать так, чтобы автомобиль работал как надо. Тогда задание считается абсолютно выполненным.

Комплект таких поломок в автомобиле готовил целый коллектив экспертов, и они не собирались упрощать конкурсантам задачу. Не всякий, даже бывалый водитель сталкивался со всеми из заданных неисправностей. Павел Распутин, который представил на финале Новосибирск, говорит, что и двадцатилетний стаж водителя не гарантирует легкого успеха:

- Нюансы были: что-то мне за двадцать лет не попадалось ине приходилось делать. Например, ремонтировать коробку передач, в которой поломаны шестерни Теперь попробовал, уже не забуду.

СОРЕВНОВАНИЕ С САМИМ СОБОЙ

Такой чемпионат – не только состязание, но и обретение нового опыта, и показатель того, что возраст – не помеха профессиональному росту. Цели движения хорошо описал министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отметил, что новый формат соревнований добавил впечатлений. Фото предоставлено пресс-службой Ворлдскиллс Россия.

- WorldSkills сегодня выстроен в настоящую систему. Она начинается с «Билета в будущее», проекта попрофессионального самоопределения школьника, когда каждый ребенок может попробовать себя в определенной профессии. Продолжается, когда ребята становятся студентами и получают профессию по стандартам Ворлдскиллс. Они получают опыт реального дела, соревнуются с такими же профессионалами, а иногда - с самими с собой. Во многом надо преодолеть себя, чтобы добиться успеха. А когда человек становится профессионалом, он может узнать что-то новое, побывав на соревнованиях для взрослых., - прокомментировал министр.