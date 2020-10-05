Родители подали заявление на учительницу, которая заставила их сына извиняться перед избитым одноклассником

В школе попытались воспитать хулиганов, но потом к педагогам нагрянула полиция. Фото: Анна ТАЖЕЕВА.

Скандал вспыхнул в одной из школ Болотнинского района: родители третьеклассника обвинили учительницу в том, что она заставила их сына извиниться на драку, в которой он не был виноват. И даже написали заявление в полицию за непедагогичные методы воспитания. Корреспонденты «КП» — Новосибирск» разбирались в этой истории.

Двух друзей-третьеклассников Сашу и Костю спокойными мальчишками не назовешь: то и дело дерутся. Вот и в очередной раз в кабинете директора оказались за то, что признались: на перемене перед уроком побили своего одноклассника Алешу.

— Сначала вызвали Костика и его родителей для беседы, стали все выяснять, — рассказала педагог школы. — Костик признался, что бил, но сказал, что его подначивал Саша. Позвали в кабинет и зачинщика. Он тоже сознался.

Учителя заставили хулиганов извиниться перед Алешей при всем классе и пообещать, что больше так делать не будут.

— Это ведь уже не первый случай: эти мальчики и раньше обижали Алешу, — говорит педагог. — Классный руководитель даже несколько раз провожала ученика до дома, чтобы его не трогали. Алеша — тихий, спокойный ребенок, отпор дать не может и плачет от обиды, поэтому его и гнобят как слабого.

Учительница посчитала, что если ребята публично извинятся, то потом им будет стыдно нарушить свое слово. Хулиганы прощения попросили, а дома рассказали обо всем родителям. И на следующее утро в школу пришел папа Саши. Многодетный безработный отец матерился на учителей, а в это время мама, которая, кстати, сама работает учительницей начальных классов в другой школе, уже писала заявление в полицию на педагога, который заставил Сашу извиняться.

— Мой сын никого не бил, — уверена мама Саши — Анна. — Конфликт такой уже не в первый раз. После разбирательств выяснялось, что мой ребенок не виноват. Я хотела, чтобы социальный педагог извинилась перед ним за ложное обвинение.

Вскоре в сельскую школу нагрянули люди в погонах.

— Полицейские всех опросили, изучили видео с камер наблюдения, где видно, что Саша задирает Алешу, тычет в него пальцем, а Костя пинает, — описывает события учитель. — Сошлись во мнении, что потерпевшая сторона тут вовсе не тот, чья мама написала заявление, а мальчик, которого побили.

Родители Алеши, хоть и жалеют сына, но в МВД не жалуются. Возможно, потому что мальчик живет в деревне с бабушкой, а мама и папа — в Новосибирске. Все конфликты пытаются уладить с помощью классного руководителя.

К слову сказать, третьеклассники между собой уже помирились и больше не дерутся.

Сашина мама уже признает, что погорячилась и написала заявление на эмоциях.

— Я тогда психанула, — кается женщина. — Можно было решить все мирно. Школа у нас хорошая, да и дети… Они же по сто раз ругаются, а потом дружат.

Но у учителей осадок остался.

— Ситуация неприятная, конечно, но мы убеждены, что родители Саши все поняли и больше никаких претензий не имеют, — добавляют педагоги.

Полицейские же проверку закончили и провели с хулиганами профилактическую беседу.

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