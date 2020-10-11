«Хозяева уезжают на полгода, а кота — мне»: новосибирская татуировщица стала няней для четырехлапых

Женщина нянчится с кошками уже четыре года. Фото: личный архив.

В небольшой двухкомнатной квартире в Академгородке — настоящий «санаторий» для кошек. Их там и накормят, и за ушком почешут, если надо — и к ветеринару сводят. Главная в этом кошачьем уголке — 32-летняя Мария, она называет себя котоняней. Что это за профессия и кто приносит кошек — в материале КП-Новосибирск.

«ПРИВОЗИТЕ СВОЙ ЛОТОК»

Мария стала котоняней четыре года назад. Идея родилась, когда ей самой потребовались аналогичные услуги, а оказалось, что в городе с этим туго.

— Мне нужно было уехать в другой город, а кота оставить не с кем. Приехала в пару гостиниц для животных, но условия там так себе, мягко говоря. Все сидят в клетках, почти никого не выпускают. Поэтому я и подумала, что было бы здорово предлагать услугу котоняни у нас в городе, — рассказала КП-Новосибирск Мария.

- Кто тут у нас? Фото: личный архив.

В итоге сибирячка создала группу в социальных сетях, где вывесила прайс на свои услуги и описала, что ждет котов, если хозяева оставят их у нее дома.

— Котам намного проще, когда они в домашней обстановке, чем когда остаются совсем одни в клетке. Я с любовью и заботой отношусь к каждому. Как показывает практика, удается найти язык со всеми, — говорит сибирячка.

Животные ведут себя в гостях прямо как дома. Фото: личный архив.

Что нужно, чтобы попасть в квартиру к котоняне? Животные должны быть стерилизованными, хозяевам следует привезти вместе со своими питомцами лоток и корм, к которому привык четырехлапый. Так животное лучше осваивается на новом месте.

— Я беру максимум пять кошек. Специально для них на подоконнике лежат подушки. Они спят либо там, либо со мной в кровати. Бывают времена, когда я составляю лист ожидания, потому что спрос на услугу большой, — объясняет женщина.

ДЛЯ ХОЗЯЕВ - ФОТООТЧЕТ

За четыре года у Марии появились постоянные клиенты. По словам сибирячки, однажды кошку оставили на полгода. Хозяйка уехала в Якутию на заработки и не знала, когда вернется.

— Много интересных историй случается. Были у меня два кота — Кекс и Путин. Хозяева разные, но коты приезжают на передержку всегда в одно время. Они безумно любят друг друга. Один из них обычно ходит мимо туалета, но в компании с лучшим другом все делает в лоток, — улыбается Мария.

Коты дружат. Фото: личный архив.

Чтобы хозяева не волновались о своих пушистых питомцах, сибирячка регулярно скидывает фото- и видеоотчеты. Так людям спокойнее, что их друг в безопасности.

— Этот бизнес не приносит большого дохода, но это не беда. Я еще шью на заказ и бью татуировки. Так что на жизнь денег хватает, — уверяет женщина.

В планах сибирячки — работать еще и на выезде: навещать своих подопечных в домах хозяев. Она уверена, что животным в привычной атмосфере еще спокойнее. Понравится ли такая идея сибирякам — пока вопрос.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru