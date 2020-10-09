Сибирячка отсудила полмиллиона рублей за сломанную в автобусе ногу

Женщина возвращалась домой с работы, когда это случилось. Фото: личный архив героя

Пенсионерка из Новосибирска Лидия Бойко отсудила полмиллиона за то, что ее зажало в дверях автобуса. Судебные разбирательства длились почти пять лет, но женщина добилась справедливости. Корреспонденты КП-Новосибирск разбирались в этой истории.

«НОГА ЗАСТРЯЛА В ДВЕРЯХ»

Лидия попала в ДТП в октябре 2012 года, ей тогда было 56 лет. Женщина возвращалась домой с работы на общественном транспорте и, когда выходила из автобуса, ее вдруг резко зажало в дверях.

— Видимо, водитель меня не увидел, закрыл двери и поехал. Ему стали кричать, что еще не все вышли и что я застряла. Он резко затормозил, и я упала на дорогу, а нога все это время была в дверях, — рассказала КП-Новосибирск Лидия Бойко.

Женщине тут же вызвали «Скорую помощь», а врачи после обследования диагностировали перелом шейки бедра и локтевого сустава. Медики давали неутешительные прогнозы, говорили, что сибирячка больше никогда не будет ходить. Лидия четыре месяца пролежала почти без движения, лишилась работы. Потом было несколько операций, и женщина полгода передвигалась с помощью костылей.

Результаты экспертизы. Фото: личный архив героя

— Я только в 2015 году, после последней операции, смогла отказаться от тросточки. А водитель тогда вообще отнекивался и свою вину не признавал, хотя его и уволили с работы из-за этого инцидента. Утверждал, что было скользко и вообще я сама упала, — вспоминает Лидия.

Правоохранители после аварии возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». И вдруг шофер спустя несколько месяцев заявил, что вину признает. По словам пострадавшей, он сделал это только потому, что все, кто проходил по этой статье, попадали под амнистию. Водителя осудили, отпустили — и взять с него было нечего.

ПЕРЕВОЗЧИК ВЫВЕЛ СО СЧЕТОВ ВСЕ ДЕНЬГИ

Адвокаты посоветовали Лидии обратиться в суд, чтобы транспортная компания, где работал мужчина, выплатила ей моральный и материальный ущерб. Так она и поступила.

— Тогда я деньги не получила. Перевозчик успел вывести средства со счетов еще до того, как судебные приставы могли бы их арестовать, — объясняет женщина.

Но сибирячка не отчаялась. Она была серьезно настроена на победу в своем деле и считала, что месяцы, пока была прикована к постели и морально почти смирилась с инвалидностью, нельзя игнорировать.

— Нам пришлось подать иск к Российской Федерации и потребовать возместить ущерб за бездействие Федеральной службы судебных приставов, — комментирует юрист Михаил Спиридонов. — Постановление суда не было исполнено вовремя по вине ведомства.

Судебные баталии длились еще несколько лет. И только в этом году женщине удалось добиться справедливости.

— Я недавно забрала исполнительный лист. Теперь его нужно отправить в Москву, где будут рассматривать это решение. Надеюсь, что теперь эта история закончится и мне больше не надо будет никому ничего доказывать, — добавляет Лидия.

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