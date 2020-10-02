Как сдать ЕГЭ по математике на отлично: объясняет студент, победивший на международной олимпиаде

Алексей рад своей победе. Фото: личный архив героя.

18-летний Алексей Львов взял золото на 61-й Международной математической олимпиаде. Как рассказывают его родители, уравнения и задачи парень с четвертого класса щелкал как орешки. Мы попросили его родных рассказать, как им удалось вырастить ребенка-гения. А сам парень дал совет, как получить высокий балл за ЕГЭ по математике.

«НАУЧИЛСЯ СЧИТАТЬ БЫСТРЕЕ ВСЕХ В САДИКЕ»

Интерес к математике у Алексея проснулся еще в детском саду: тогда его сверстники только учились складывать два и два.

— Все так долго над этими заданиями сидели, а мне хотелось быстрее играть. Вот и попросил родителей объяснить, как это делается. Они мне помогли. После этого я быстро расправлялся с детскими задачками и бежал играть, — поделился с КП-Новосибирск Алексей.

В школе он цифры и задачи не забросил: наоборот, стал заниматься еще больше.

— Леша сам ходил в математический кружок, где его учили решать сложные задачи и примеры. Там он занимался в группе со старшими ребятами и поэтому всегда тянулся за ними. Вскоре математика стала занимать все свободное время сына. Пришлось отказаться от других увлечений — плавания, фортепиано, большой теннис, — рассказал КП-Новосибирск Константин Львов, папа Алексея.

Кстати, несмотря на знания, плохие оценки у парня по математике тоже были. Причем не из-за неправильного решения, а из-за оформления. Кстати, при решении самых сложных задач одноклассники спрашивали совета у парня, а иногда решали вместе. А уже в девятом классе парень сдавал любимый предмет экстерном.

— Я даже к ЕГЭ по математике не готовился, если честно, но получил 98 баллов из 100. Там же все задания однотипные, — говорит сибиряк. — Мне кажется, что я готовился к международной математической олимпиаде с первого класса — постоянно что-то решал, изучал.

У парня за плечами уже были несколько серьезных олимпиад — всероссийская, иранская, румынская, олимпиада Элера.

— Сын еще в школе пытался найти баланс между любимым предметом и другими уроками. Его не нужно было заставлять решать задачи, он все делал сам. А вот найти время на другие уроки было тяжеловато, — улыбается папа Алексея. — Мы не растили из него гения, он получился сам.

Алексей (второй справа) на Международной олимпиаде год назад.

«В МАТЕМАТИКЕ КАК В СПОРТЕ, НУЖНА ЗАКАЛКА»

В международной олимпиаде по математике Алексей принимал участие дважды. В прошлом году парень взял серебро и очень из-за этого расстроился.

— Я допустил глупую ошибку в самой элементарной задаче. Когда тур закончился, я вышел из кабинета и осознал это. Обидно было, жуть. Потом уже взял себя в руки и твердо решил, что золотая медаль будет моей, — вспоминает сибиряк.

Как же парень готовился к битве умов в этот раз? Легко! Помог спорт. Алексей либо бегал, либо играл в теннис.

— Никакой зубрежки — все наоборот. Моя задача — быть максимально собранным в течение двух конкурсных дней. В математике нужна такая же выносливость, как в спорте, — объясняет Алексей.

Из-за коронавируса соревнования перенесли на сентябрь, мероприятие проходило в дистанционном режиме. Кстати, во время олимпиады парню попались примеры из детства. Как рассказывает Алексей, была задача, в которой требовалось разложить камни разной весовой категории на весы. Нужно было доказать, что это возможно.

— Я вспомнил подобный пример из детства. Уже решал подобную задачу раньше, поэтому мне потребовалось на нее всего 10 — 15 минут, — добавляет сибиряк.

Сейчас Алексей уже учится в СПбГУ на факультете «Математика». Где будет потом работать, еще не решил. Но в том, что с такой подготовкой у парня все получится, сомнений нет.

КСТАТИ

Как получить за ЕГЭ по математике минимум 80 баллов?

Вот что советует Алексей, основываясь на собственном опыте.

1. Учите математику постепенно, начиная с первого класса. Не думайте, что за месяц до экзамена сможете освоить то, что не учили в течение года.

2. Не зубрите — нужно понимать то, что учите, иначе это бесполезная трата времени. Если вы чего-то не понимаете — попросите кого-нибудь помочь разобраться.

3. Участвуйте в математических олимпиадах. Они помогают быстрее ориентироваться при решении задач.

4. Учитесь на своих ошибках и замечайте пробелы в знаниях. Именно их и отрабатывайте.

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