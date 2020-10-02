Зачем грузчику рохля и соцсеть для мебели: я испытал эту профессию на себе

Я на один день сменил профессию, чтобы узнать подноготную грузоперевозок. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

О, нет, я не мечтал с детства о работе грузчиком. Но вот побывать в огромном терминале, через который проходят тысячи тонн всевозможных товаров, где останавливаются фуры на пути из Москвы до Владивостока – это точно интересно. И вот для того, чтобы заглянуть в закулисье грузоперевозок, я готов примерить униформу трудяги и размять мышцы, таская увесистые ящики. Ох, чувствую, растеряю я свои лишние килограммы на такой работе.

Итак, буду устраиваться грузчиком. Отправляюсь в транспортную компанию «Байкал-Сервис». А куда же еще? Терминал у этого предприятия размером с маленький поселок, грузы возит по всей стране, сроки, даже очень жесткие, соблюдает. Вот и посмотрю, как устроена кухня транспортного гиганта.

Заместитель генерального директора Алексей Шкильнюк проинструктировал меня о работе. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

ИНСТРУКТАЖ И В БОЙ!

Тут же мне выдают униформу – комбинезон и ветровку. Почувствовал себя как Марио из компьютерной игрушки – только не сантехником, а грузчиком. Еще выдали перчатки. Я, было, принялся засовывать их в карман, но на инструктаже меня сразу предупредили:

- Во время работы надевать – обязательно. Это техника безопасности.

Инструктаж по технике безопасности – обязательная процедура. Слушаю внимательно о том, как по терминалу передвигаются погрузчики, как нужно действовать, загружая фуру… Слушаю, а периферийным зрением изучаю огромную карту на стене: на ней расставлены многочисленные точки – это города, из которых и в которые «Байкал-Сервис» отправляет грузы. Рядом – Кемерово, Юрга, Киселевск, Барнаул, Бийск, Омск, Томск, Красноярск… Есть города, названий которых даже не знаю. А есть точки в далеких уголках страны: Волгодонск, Великие Луки, Псков, Рыбинск, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре… Вся карта России освоена компанией. В общем, в солидное место я пришел трудиться.

На моей новой работе удобно изучать географию России Фото: Денис ВИНОКУРОВ

После инструктажа отправляюсь в терминал – это мое рабочее место на сегодняшний день. Здесь огромный склад разделен на зоны приемки и выдачи. С одной стороны, стало быть – входящие, с другой – исходящие. Не звонки, разумеется – грузы. И есть, соответственно, зона погрузочно-разгрузочных работ.

А Я, ИДУ, ШАГАЮ ВДОЛЬ МОСКВЫ

Изучаю терминал и понимаю, что мои познания в географии здесь быстро расширятся. Всюду – секции с названиями городов и еще - с кодами.

- Это направления для отправки грузов. Вот смотрите - Омск, Москва, Улан-Удэ... Принятый груз должен находиться на территории «своего» города, - водит меня по территории генеральный директор ООО «Байкал-Сервис Новосибирск» Виталий Дронов.

Генеральный директор ООО «Байкал-Сервис Новосибирск» Виталий Дронов (в центре) объясняет, как устроена «карта России» внутри склада Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Мне, как журналисту, временно сменившему профессию, достался самый подкованный «экскурсовод».

Мы идем мимо Москвы, Красноярска, через минуту оставляем позади Абакан… Кроме деления на города, терминал поделен на ячейки, над каждой – буквы «St» и порядковые номера.

- С городами понятно, а «st» - это, видимо, сокращенно «street», то есть улица? – Пытаюсь я козырнуть эрудицией.

- Нет, «st» - это «storage», место хранения. Грузов очень много. Поэтому они располагаются в разных ячейках, чтобы проще найти, - объясняет Виталий Георгиевич.

На первый взгляд, сложно понять, где что находится. На самом деле, каждому ящику – свое место. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

РЕГИСТРАЦИЯ… СТУЛА

Тем временем, визуальное знакомство с терминалом пора заканчивать и браться за работу. Поступил груз, который кто-то отправляет в Абакан. Хотел бы я, чтобы это был ларец с драгоценностями (хоть в руках подержать), но на мой дебют выпал просто стул. Я уж собрался взять его и тащить, куда велят, но оказалось, что мой четвероногий друг должен пройти «процедуру регистрации» - во всяком случае, я именно так назвал дальнейшие действия.

Заместитель генерального директора Алексей Шкильнюк вооружает меня нужным инструментом – Терминалом Сбора Данных. Вроде, обычный смартфон, но он фиксирует всю информацию о грузах.

- Измеряйте габариты груза, заносите в программу, - показывает мне интерфейс ТСД Алексей Анатольевич. – Теперь - вес. А вот здесь нужно указать, как упакован груз…

Грузчики компании «Байкал-Сервис» работают с помощью мобильной техники. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

В программу загружаю все ценные сведения о товаре, делаю две его фотографии и вот уже персональные данные моего стульчика полностью оформлены. Все данные про него есть. Чувствую, словно профиль для него в соцсети заполнил. Может, я не так и далек от истины. В электронной базе ТСД содержится весь массив информации о грузах: кто отправил, куда, каковы габариты. Есть фотографии, примечания… Сохраняю последние данные про груз и тут же из кассы рядом выходит чек. А еще – этикетка. Ей суждено воссоединиться с грузом и сопровождать его до конечной точки.

Территория склада – огромная, но грузчик легко может найти нужную вещь. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

- А теперь попробуйте отсканировать штрих-код на этикетке, - предлагает мне заместитель директора.

Сканер есть в том же аппарате, что в моих руках. Навожу, и вижу - вся информация, действительно, записана в этикетку.

- Таким образом, мы можем проверить, куда отправляется груз. Всегда известно, когда и откуда он был отправлен, кто из грузчиков его принимал, - объясняет Алексей Шкильнюк.

Управлять рохлей с непривычки не так-то просто. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

МОЯ ПОДРУГА – РОХЛЯ

В общем, явно здесь не то, что стул, а даже запонка не потеряется. Впрочем, «Байкал-Сервис» - это, все-таки, компания, с помощью которой перевозят массивные грузы.

- Груз разный и неоднородный. И катушки, и трубы, и мебель, и ткани… Не возим только то, что запрещено законом, продукты, требующие соблюдения температурного режима, растения, спиртосодержащую продукцию, золото, драгоценности, разумеется – боеприпасы, наркотические средства, - загибает пальцы генеральный директор.

Он сказал «поехали» и махнул рукой. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

- А если, допустим, не настоящее оружие, а макет. Его можно? – Любопытствую я.

- Такие вещи – с предоставлением всей необходимой документации. Мы за это несем ответственность, проходим проверки. Если принимаем груз от физических лиц, то он перед отправкой осматривается.

Пока разговариваем, мне подоспело новое задание: приехал получатель груза, хочет забрать два рулона тканей. Хватаюсь за голову от мысли, что мне сейчас по всему терминалу искать товар. Но нет, все намного проще. В моих руках уже этикетка от нужного груза, сканирую ее, и Терминал Сбора Данных показывает мне, где искать вещь. Чувствую себя игроком компьютерной бродилки, даже увлекательно.

И снова в дело идет гаджет, он подскажет мне, где искать нужный груз. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

- Вы куда? А рохлю взять? – окликает меня Алексей Шкильнюк.

Точно! Мой верный друг на терминале – тележка, на которой везти даже триста кило – что нести пакет с едой от ближайшего супермаркета. Рохля – невероятно удобная вещь. Поначалу сложновато ею маневрировать на поворотах, но опыт приходит быстро. И вот я уже нашел груз, сверил его с фотографиями и отвез на выдачу. Благодарная получательница осталась довольна.

«Посылка» доставлена, клиент доволен. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

КАК В КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЕ

Дальше меня отправляют на другой фронт работ – загружать фуру.

- Обязательное условие – соблюдение всех весогабаритных параметров, - объясняет Виталий Дронов. – Вес нужно соблюсти даже в каждой части фуры – впереди, в центре, сзади. И, конечно, полностью внутри машины. В ТДС указаны параметры каждого груза, так что уложить его нужно оптимально. Это позволяет оптимизировать загрузку и добиться оптимальной себестоимости, чтобы клиенту было выгодно.

Чтобы правильно загрузить фуру, нужно дружить с математикой. Или с калькулятором. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

Похоже, я – снова в компьютерной игре: раскидываю ящики по фуре и, кажется, все делаю идеально. Но бывалые грузчики смеются и переделывают за мной. Переставляют все от и до, и я вижу, как на глазах освобождается больше места. Да, игра в трехмерный реалити-тетрис дается мне непросто. Но опытные бойцы «Байкал-Сервиса» справляются на раз-два.

Моя задача – максимально заполнить пространство. Фото: Денис ВИНОКУРОВ

- У нас маршруты тщательно проработаны. И не всегда они – прямые, - говорит Дронов. – Мы отслеживаем движение груза по транзитным точкам. Все просчитываем, чтобы было оптимально. Чтобы груз прибыл вовремя. И клиент спокоен – знает, что все будет доставлено тогда, когда ему пообещали.

А для меня стало очевидно, что можно быть спокойным и за сохранность груза. База данных такая, что явно ничего не потеряется. Вот и я понял, что ничего не потерял, от такого опыта работы. Разве что совсем немного веса.