«Дом на Федосеева» ГК «Расцветай»: к выдаче ключей досрочно готовы!

«Дом на Федосеева». Фото: ГК «Расцветай».

По документам новостройка должна быть сдана только в конце четвертого квартала 2020 года. Но благодаря высоким темпам строительства выдача ключей запланирована уже на начало ноября.

«Дом на Федосеева» - эксклюзивный проект в ассортиментной линейке ГК «Расцветай». Семейная новостройка клубного типа - 5 и 8 этажей - рассчитана всего на 74 квартиры. Она идеально подойдет тем, кто предпочитает многоэтажному дому более камерную и уютную атмосферу.

В «Доме на Федосеева» продано более 90% жилья. Интерес покупателей прежде всего обусловлен удобной локацией новостройки. Остановки общественного транспорта «Ул. Кошурникова» и «ТиКРЦ «Сибирский Молл» в 8 минутах от дома, всего 15 минут займет дорога до двух ближайших станций метро - «Золотая Нива» и «Березовая роща». Прямо из двора дома можно без пробок выехать на магистральные улицы Фрунзе, Б. Богаткова, Кошурникова и за 10 минут добраться до центра города. В 5 минутах ходьбы - «Сибирский Молл». Рядом, на расстоянии от 300 метров до 1,3 километра, 11 муниципальных садиков. В радиусе от 150 до 900 метров - три школы: № 186, № 11 и гимназия № 11 «Гармония», в 2016-м вошедшая в число 500 лучших школ России.

«Дом на Федосеева». Фото: ГК «Расцветай».

В продаже есть несколько просторных трехкомнатных квартир площадью от 75,8 кв. м, стоимость которых начинается от 5,6 миллиона рублей. До 1 ноября их можно приобрести по ипотечной программе «Господдержка-2020» под 5,85%*. В такой квартире у каждого члена семьи будет уютное личное пространство.

Сегодня на объекте остались последние штрихи - завершаются отделочные работы МОП и уже ведется озеленение и благоустройство придомовой территории. Здесь будет зона отдыха, workout-комплекс и современная игровая детская площадка с прорезиненным травмобезопасным покрытием. Во дворе и вдоль территории, примыкающей к дому, уже посажены хвойные пушистые ели и декоративные кустарники. Такое обилие зелени пойдет на пользу микроклимату двора «Дома на Федосеева» - растения задерживают пыль, смягчают летнюю жару и сухость, уменьшают уровень шума и ионизируют воздух.

Подробную информацию о новостройке и планировочных решениях квартир «Дома на Федосеева» можно узнать по телефону (383) 255-88-22.

гкрасцветай.рф

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* Программа «Господдержка-2020» от ПАО «Промсвязьбанк». Минимальные процентные ставки по кредитам предусматриваются при личном и имущественном страховании.

ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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