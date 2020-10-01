«Доктор, где мой сосок?»: пластический хирург изуродовал сибирячке грудь и слил фото в соцсети

Сибирячка после неудачных операций собирается судиться. Фото: личный архив.

24-летняя Дарья — симпатичная девушка из Новосибирска, у которой был единственный комплекс: ей не нравилась собственная грудь.

— Она казалась мне слишком обвисшей, хотя я еще даже не рожала. Поэтому я думала о пластике, — объяснила КП-Новосибирск Дарья. — Недавно сестра сделала операцию, у нее все прошло хорошо, и я решила обратиться к тому же хирургу — он казался очень надежным человеком.

Цена, которую запросили в клинике, немалая — 210 тысяч рублей за операцию. Но Дарья решила потратиться, и муж ее поддержал. Так девушка оказалась на столе хирурга.

— Обычно такая операция длится около трех часов, но я была под наркозом семь часов, то есть на операционном столе что-то явно пошло не так, — уверена Дарья. — Я очень тяжело перенесла наркоз, долго не могла отойти от него, кружилась голова.

Но это было только начало: когда Дашу выписали, ее начали мучить сильные боли в груди.

— Заживало все очень плохо. Я постоянно ездила к врачу, и он долго не снимал швы полностью, — вспоминает Дарья.

Когда опухоль спала и швы были сняты, Дарья испытала шок: врач, за операцию у которого она заплатила почти четверть миллиона, просто изуродовал ее грудь.

— Остались огромные шрамы, края импланта выпирали. А еще из-за неправильной операции сосок сдвинулся и визуально было такое ощущение, что он пропал. Врачи даже думали, что имплант перевернулся, — перечисляет сибирячка. — Я смотрела на этот кошмар и плакала!

На груди сибирячки остались шрамы. Фото: личный архив.

А что хирург, которого винит Даша? Девушка уверяет: он предложил сделать вторую операцию, которая стоила еще 80 тысяч рублей. Но лучше не стало.

— После второй операции врач отправлял меня на массажи и корректировку швов в другую клинику, которой сам управляет, — продолжает Даша.

Положительных изменений так и не было, но Даша все же решилась на третью операцию. Ее делал уже совсем другой врач, и все прошло хорошо.

В клинике ситуацию никак не комментируют.

— Будем общаться только со следователями, — заявили корреспондентам КП-Новосибирск.

Сама Даша отпускать ситуацию не собирается: она планирует судиться с медиками и возвращать 400 тысяч рублей, которые потратила на операции и необходимые препараты и процедуры.

Всплыла и еще одна неприятная история: фото Дашиной груди, которые делал хирург, крайне неудачно ее прооперировавший, всплыли в совершенно стороннем паблике косметолога.

— Как они там оказались, врач мне отказался объяснять. Но после моего гневного сообщения снимки пропали, — добавляет Даша и готовится к судебным разбирательствам.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Надо писать три заявления!»

Вот как советует в этой ситуации действовать юрист Алесей Старченоко:

— Девушке надо написать три заявления. Первое — в бюро судмедэкспертизы, чтобы провести независимую экспертизу. Тут пригодятся фотографии того, как выглядела грудь раньше и что с ней стало, а также надо запросить в клинике историю болезни, все результаты анализов, снимки. Второе заявление — в Росздравнадзор с подробным описанием ситуации и документами. И третье — в Роспотребнадзор, поскольку никакой платы за переделку с девушки не должны были брать.

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