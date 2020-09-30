Смертельный номер Алексея Навального: мы прошли по следам оппозиционера в Томске в поисках «Новичка»

Соратники Алексея Навального считают, что его отравили в номере. Но так ли это? Фото: GLOBAL LOOK PRESS\Вадим АЛЕКСЕЕВ

Когда оппозиционный блогер Алексей Навальный попал в больницу, силовики быстро восстановили маршрут его томского путешествия: номер в отеле Xander - местный штаб Навального - село Кафтанчиково - и снова отель Xander. Мы отправились в Томск взглянуть, что теперь с отелем, а заодно пройтись по маршруту знаменитого пациента - послушать, что местные говорят.

МЕЧТА ОТРАВИТЕЛЯ

Я думал, в Xander не так-то просто попасть, ведь отель могли закрыть на карантин и обнести колючей проволокой, например. Немецкие медики твердят, что нашли в анализах Навального следы «Новичка», а это такая штука, что «спасайся, кто может». Вспомните дело Скрипалей, якобы тоже жертв «Новичка». Тогда оцепили не только дом в Солсбери, где жил бывший сотрудник ГРУ, но и ресторан, куда он ходил с дочерью, и вообще все места в округе. По маршруту Скрипалей передвигались люди, упакованные в костюмы химзащиты. И все равно траванулись еще с десяток человек. Такой вот он ядреный, «русский яд».

Четырехзвездочный отель, в котором остановился Алексей Навальный. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В Томске же совсем другая картина. Четырехзвездочный Xander - всего два этажа - продолжает принимать посетителей, будто и не было в его истории Навального. Мест хватает, можно даже не бронировать. Люкс с теплым полом и гидромассажной ванной стоит 8400 рублей. У стандарта цена тоже кусачая - 4400. Следуя путем скромного оппозиционера, прошу именно такой номер.

- А можно мне апартаменты, в которых Навальный жил, - прошу я администратора.

- Я не знаю, где он жил, - пожимает плечами девушка.

- Так я знаю. В 239-м номере.

Собеседница смотрит в компьютер - то ли искренне сверяет данные, то ли делает вид - и обрывает мои надежды.

- Этот номер занят надолго. Кем? Это служебная информация…

- Тогда - такой же, как у него, можно?

- Они все одинаковые. К вашим услугам - бесплатный тренажерный зал, SPA с бассейном, турецкой и финской сауной. В номере есть сейф, питьевая вода, - вручает мне пластиковую карточку-ключ администратор.

Корреспондент "КП" Вадим Алексеев заселился в такой же номер, как у Навального. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Я-то думал, воду посетителям здесь долго не будут предлагать. Ан нет, вот она, в номере, бутылочка «Святого источника». Хотя именно на бутылку с водой и грешат соратники оппозиционера и немецкие власти в поисках источников отравления.

В номерах по-прежнему есть вода для постояльцев. Те самые бутылочки с синей крышкой. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В номере есть чайник, чай, кофе. В санузле - бритвенный станок, зубная щетка, крошечный тюбик с пастой, склянки с шампунем, гелем, кондиционером для волос и даже лосьоном для тела. Не номер, а мечта для отравителя. Будешь думать, куда яда добавить, - глаза разбегутся. Я же иду на второй этаж - хочу познакомиться с тем, кто оккупировал 239-й. Трижды стучу в дверь - не открывают. Хотя через щель в двери виден электрический свет.

Так выглядят апартаменты внутри. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Пока топчусь у заветной двери, в коридоре появляется горничная.

- Скажите, а в этом номере сегодня убирались?

Рядом со спальным местом есть и рабочая зона. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Убирались, - эхом отзывается женщина и спешит поскорее пройти мимо меня.

- А после Навального убирались?

Горничная ускоряет шаг и исчезает за поворотом. Пора и мне шагать дальше. Рядом с отелем магазин «Виноград». Многие СМИ писали, что Навальный там был, вот и я взгляну на местные алкогольные радости.

Горничные убираются в номерах, но о Навальном предпочитают не говорить. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

ДЕПУТАТЫ КСЮША И АНДРЮША

Пока разглядываю бутылку вискаря за 4 тысячи с хвостиком (ага, как номер в отеле), подходит продавец.

- Могу чем-то помочь?

- Конечно! Хочу купить то же, что Навальный покупал.

- Так не было его здесь, - вздыхает продавец. - Постоянно спрашивают про него все подряд. Это ж новость дня была, что он у нас что-то покупал. Даже обидно, что не покупал…

Магазин, который стал знаменитым благодаря Навальному. Правда, оппозиционер здесь не отоваривался. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Ну, раз Навальный здесь не отоваривался, то и я не буду. Тем более что впереди у меня самое сердце томской оппозиции - местный штаб. Он тоже в шаговой доступности. Снаружи кирпичное здание выглядит как жилой дом. Внутри - как бизнес-центр: просторное помещение, пара столов да компьютеры на них. Навальнистов я застал здесь немного - всего двоих, почти однофамильцев Ксению Фадееву и Андрея Фатеева.

Кстати, с того дня, как здесь побывал их лидер, статус молодых людей изменился: и он, и она теперь депутаты гордумы. Может, скандал с отравлением подкинул политических очков? Кстати, депутатский статус не мешает главе штаба Фадеевой именовать себя «ВКонтакте» по-простецки Ксюшей. Узнав, что к ним явился журналист «Комсомолки», Ксюша и Андрюша замахали руками, пытаясь выгнать меня из помещения, словно муху.

Штаб Навального обосновался в этом доме - рядом с юристами. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Муха оказалась назойливой, и стадия неприятия у молодежи сменилась стадией негодования. Депутаты стали жаловаться, что им не показывают видео с отельных камер видеонаблюдения.

- Да и зачем вам, если вперед полиции все успеваете? Вы как успели бутылочку из номера забрать?

- Так наши люди в отеле оставались, когда Навальный улетел. Сразу и забрали ее, чтобы проверить все версии, - отвечает парень.

- Скажите, а на речку Алексей ездил? - спрашиваю я.

- Ездил. У него традиция: купаться в городах, где бывает, - объясняет 28-летний депутат Ксюша. - В самом Томске он не купался, но рядом совсем - в Кафтанчиково - искупался.

- А могли его в той деревне отравить?

- Ага, если только всю воду в Томи отравили, - язвит Андрей. - Ну понятно же, что отравили его в отеле!

Навальнисты не охотно отвечали на вопросы. Фотографироваться отказались. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Хозяева штаба заверили, что в деревне их шеф ничего не употреблял, «а то пишут про то, что он там самогоном отравился». Мол, Кафтанчиково и все его полторы тысячи жителей - вне подозрений. Посмотрим.

Село Кафтанчиково прославилось на всю страну. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

В КАФТАНЧИКОВО ЕГО НЕ УЗНАЛИ

До села - 15 километров. На берегу Томи - местной речки - в сентябре пусто. Только бородатый рыбак со спиннингом промышляет.

- Ты что, в воду лезть собрался? - заулыбался он, увидев, как я стягиваю штаны.

- А что, Навальному можно, а мне нельзя? Говорят, купался он здесь.

- Лично я не видел, - заржал мужик.

Речка, в которой искупался оппозиционер. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Скажите, а отравиться у вас в селе чем можно?

- Да ничем нельзя. А вот ноги обрезать об стекло можешь, если в воду полезешь.

- Так что, не купаются здесь люди?

- Купаются, конечно. У нас кто только не купается. Сейчас - Навальный. А до этого в Томь ныряла Ксюша! Ну эта… Ксюша. Как ее… Собчак.

Корреспондент "КП" проверил реку в Кафтанчиково - холодная, но не отравленная! Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Действительно выходит, что любит оппозиция водоемы Томской области. Ксения Собчак, правда, купалась не в Кафтанчиково, а в Корнилово - другом селе Томской области, в позапрошлом году Крещение отмечала.

Вообще, Навальный в Кафтанчиково - это как жизнь на Марсе. Одни верят, что он был здесь, другие смеются:

- Навальный? У нас? Скажете тоже.

Иду в главный местный магазин. По меркам маленького села - настоящий супермаркет.

Здесь и продукты, и выпивка. Продавец, которую застаю у кассы, заверяет, что Навального не видела:

- Или видела, да не знала, что Навальный. Я вам что, всех их знать должна?

И все же в магазине мне улыбнулась удача - на выходе из торгового зала увидел объявление о народном сходе. На мгновение подумал, что собираться будет цвет кафтанчиковской оппозиции, чтобы разоблачать таинственное покушение на знаменитого гостя. Но нет, повестка схода оказалась банальнее: установка мусорных контейнеров в селе. И я решил попытать счастья: что, если в груде мусора найду жемчужину истины?

Народный сход в селе Кафтанчиково. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

К моему приезду две дюжины сельских активистов бурно обсуждали оптимальные места для избавления от бытовых отходов. Возможно, из этого скромного собрания Навальный смог бы сколотить выразительный народный протест.

Минут через 20 я понял, что градус социального напряжения спадает, и подошел к активистам, представился.

- Вот в городе нет такого бардака, - вместо приветствия заявила мне участница схода.

Я не стал рассказывать местным, какие бардаки бывают в городе, а перешел к делу.

- Говорят, у вас в селе Навальный отдыхал… Может, знаете, где останавливался?

- Наверное, у кого-то из богатеньких. К нам-то он не поедет, - рассудила моя собеседница. И махнула рукой направление.

НЕМЕЦКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ БЫСТРЕЕ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Дорогие дома «богатеньких» оказались сосредоточены, конечно, на улице Коммунистической.

Следов оппозиционера на местной Рублевке я не нашел. А жаль: среди дорогих коттеджей он мог бы поискать что-нибудь разоблачительное. Впрочем, местные посылали сюда не случайно. Оказалось, рядом - на более скромной улице Зеленой - отчий дом местного навальниста Антона Тимофеева. Он же - адвокат при томском штабе Навального. И если и был где-то Алексей Навальный, то тут. Дверь открыла пенсионерка.

- Слухи это все! - отрезала она в ответ на вопрос о знаменитом госте и хлопнула дверью.

Местные считают, что Навальный мог остановиться здесь. Но хозяева дома отрицают и выгоняют с порога журналистов. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Искать правду я пошел в сельскую администрацию.

- Вот все спрашивают, приезжал ли к нам Навальный, - говорит управделами Лариса Алексеева. - А я сама не знаю до сих пор. К нам ведь он не заходил. А вот полиция приезжала видео с камер наблюдения снимать. Только полиция эта ехала к нам очень долго - через неделю после скандала зашли. Не то что германское телевидение.

Управделами Лариса Алексеева говорит, что немецкие журналисты приехали в село раньше, чем полиция. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

- Какое-какое телевидение?

- Германское. Они на следующее утро после того, как Навальному стало плохо, приехали.

- А почему германское-то? Навального ж тогда еще не увезли в Германию.

- Вот не знаю, - развела рукам и, кажется, сама задумалась над совпадением Лариса Алексеева. И озадачено посмотрела на меня: - Заранее, что ли, готовились к отравлению?..

…Но было ли отравление? Возвращаюсь в отель, чтобы повторить ритуал - постучать в таинственный номер 239. Снова - ноль реакции, только включенный свет подтверждает, что номер жилой. Уж не знаю, кто там заперся - фанат-навальнист, «товарищ майор» или обычный гость, но опасных ядов он, похоже, не боится. Выселяясь, и я отважно забираю с собой бутылочку воды - она точно не опаснее, чем томская шаурма. Вот от шаурмы я точно чуть не уехал в клинику «Шарите»...

Кто поселился в номере - так и остается загадкой... Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

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