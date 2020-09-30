Когда в Новосибирске надо ставить зимнюю резину в 2020 году: советы экспертов, цены

Сезонный шиномонтаж- почти праздник для автолюбителя Фото: Рамиль ГАЛИ

Когда в Новосибирске надо ставить зимнюю резину в 2020 году - важный вопрс, который волнует многих автомобилистов. Что советуют эксперты и во сколько обойдется «переобуть» в машине - в материале «Комсомольской правды».

МЕНЯТЬ МОЖНО УЖЕ СЕЙЧАС

Опытные автолюбители советуют ставить менять резину уже сейчас, до выпадения первого снега. Это не только позволит избежать очередей на шиномонтаж, но и сбережет подвеску автомобиля.

— Летняя резина перестает работать уже при температуре ниже -7 градусов, даже если на дорогах еще нет снега. У летних покрышек более жесткий состав и с морозами они делают вождение на скользкой дороге ненадежным. Как только в домах включают отопление — это сигнал, чтобы «переобуваться», — объяснил КП-Новосибирск председатель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Алексей Носов.

Нужен станок для балансировки колеса, не каждый может его себе позволить Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КАК ВЫБРАТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ В НОВОСИБИРСКЕ

Водители советуют не скупиться и обратить внимание только на проверенных производителей..

— Сейчас нетрудно подобрать себе зимние покрышки. На рынке существуют десятки фирм-производителей зимней резины, их описание, плюсы и мынусы можно найти в отзывах. Я отдаю предпочтение производителям из Японии и Европы, это качественные покрышки. При покупке исхожу только из соображений безопасности на дороге, сцепления с поверхностью, — рассказал новосибирский автоблогер «Гараж 54» Владислав Барашенков.

Даже маленькие шиномонтажки могут конкурировать с федеральными сетями СТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГДЕ УСТАНОВИТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ В НОВОСИБИРСКЕ

В Новосибирске работает более 1,1 тысяч шиномонтажек и СТО, в том числе 145 круглосуточных точек по смене резины и уходу за колесами. Среди них — федеральные сети автосервиса и частные конторы в гаражных кооперативах. Опытные автомобилисты советуют — подбирать шиномонтажку нужно не по яркой вывеске и бренду, а с помощью отзывов знакомых и пользователей интернета.

— В Новосибирске есть большие шиномонтажки, где стоит дорогое оборудование и нет очередей. Но бывает, что человек начинает переобувать резину — и ты видишь, что он не разбирается, не «включает голову». Поэтому качество услуги всегда зависит от навыков мастера, можно и в «колхозной» шиномонтажке надежно сменить покрышки, — посоветовал автоблогер «Гараж 54» Владислав Барашенков.

Цена услуги зависит от марки авто Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

МОЖНО ЛИ ПОМЕНЯТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ САМОСТОЯТЕЛЬНО

Да, можно. Но это уже не актуально и для многих невыгодно. Автолюбители отмечают — самостоятельная смена шин отнимает от 2 часов — с помощью лопаток нужно снять покрышки с обода колеса и установить новые. Поэтому чаще владельцы авто пользуются услугами шиномонтажек и СТО, где с помощью специального станка это делают за полчаса.

— Прошло «время домкратов» и самостоятельной смены покрышек, сейчас есть множество автосервисов на любой вкус и кошелек. Кроме того, для самостоятельной смены резины нужен балансировочный станок, не у каждого в гараже он есть. Скупой платит дважды, так как неотбалансированное колесо разбивает подвеску, особенно это актуально зимой, — советует Алексей Носов.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ КАЧЕСТВО ШИНОМОНТАЖА

Автоблогеры дали несколько советов, чтобы отличить хороший шиномонтаж от неумелого:

1. Убедиться, что в автосервисе есть динамометрический ключ

Если на шиномонтажке есть динамометрический ключ и он не пылиться на полке — это хорошие специалисты. Но если болты колеса откручивают и закручивают ключом-пистолетом или ключом-«балонником» — могут возникнуть вопросы. Ключ-пистолет рискует разбить шпильку на ступице.

2. Посмотреть, как автомеханик начал шиномонтаж

Неопытного автомеханика видно с первой минуты. Если работник закинул колесо на станок фронтальной стороной вниз — «надо бежать оттуда».

3. Посмотреть, как автомеханик наставляет лапки носика

При шиномонтаже . Носик болта должен быть не загнутым. Иначе неопытный мастер может «убить» самое новое и дорогое оборудование даже за несколько месяцев.

4. Герметик не нужен

Обод диска должен быть промазан, нельзя натягивать покрышку на сухую поверхность. Часто автомеханики предлагают промазать обод диска герметиком, хотя его не должно быть. Обод нового диска сам по себе мягкий — его достаточно прочистить от грязи и пыли. Но с годами он начинает крошиться и тогда начинают промазывать герметиком.

СКОЛЬКО СТОИТ ЗИМНЯЯ РЕЗИНА И ШИНОМОНТАЖ В НОВОСИБИРСКЕ

Четыре новые зимние покрышки с шипами в Новосибирске обойдутся в среднем водителям в 8 -15 тысяч рублей — например, от отечественного производителя KAMA. Четыре покрышки от европейских производителей Nokian или Michelin стоят в среднем от 16 до 25 тысяч рублей. Топовые модели Michelin X-Ice North и Nokian Hakappelita стоят значительно дороже — от 36 тысяч рублей за четыре покрышки.

— Существует расхожий миф, что дорогие покрышки — это плата за бренд. Не путайте колеса с модной обувью! У дорогих производителей и баланс колеса и качество лучше ,и количество ламелей на покрышке больше — все это влияет на сцепление с дорогой. Поэтому каждый выбирает покрышки себе по карману, — сообщил Алексей Носов.

Российские производители могут конкурировать только с Китаем, уверен блогер. Но только в плане покрышек моделей «евро», дешевая резина на «УАЗик» не имеет никакой балансировки. Покрышки корейского производства уже лучше и могут быт ьв 1,5-2 раза дешевле европейских.В целом, Алексей Новосов советует посмотреть тесты производителей от автоблогеров, например беспристрастные и подробные эксперименты на канале журнала «Авторевю».

Сама услуга шиномонтажа стоит от 300 рублей до 2,4 тысяч рублей за одно колесо. Однако цена сильно отличается в зависимости от типа автомобиля и марки. Шиномонтаж колес на внедорожнике обойдется в среднем уже 300 рублей за одно колесо.

ГДЕ СМЕНИТЬ ЗИМНЮЮ РЕЗИНУ В НОВОСИБИРСКЕ

Новосибирцы составили собственный рейтинг шиномонтажек с помощью сервиса отзывов Flamp.ru. Публикуем лучшие мастерские в каждом районе Новосибирска:

Центральный район — «Снежный барс»

Адрес: Новосибирск, ул. Фрунзе,104а. Время работы: с 09:00 до 21:00

Железнодорожный район — «Топ Моторс»

Адрес: Новосибирск, ул. Днепрогэсовская, 9/1. Время работы: с 09:00 до 20:00

Заельцовский район — «Автоверсия»

Адрес: Новосибирск, ул. Жуковского,96/2. Время работы: с 09:00 до 21:00

Октябрьский район — «7 ключей»

Адрес: Новосибирск, ул. Кирова, 116. Время работы: с 09:00 до 21:00

Калининский район — «Реактор»

Адрес: Новосибирск, ул.Учительская, 62\3. Время работы: с 09:00 до 20:00

Дзержинский район — «Станция дядюшки Санчо»

Адрес: Новосибирск, ул.Авиастроителей, 13\1. Время работы: с 10:00 до 20:00

Кировский район — «Грандкар»

Адрес: Новосибирск, ул.Комсомольская,2. Время работы: с 09:00 до 21:00

Ленинский район — «Классик»

Адрес: Новосибирск, ул.Широкая,2а. Время работы: с 09:00 до 21:00

Первомайский район — «Мой авто»

Адрес: Новосибирск, ул.Первомайская, 196 к 1. Время работы: с 09:00 до 21:00

Советский район — «Бэст мастер»

Адрес: Новосибирск, ул.Молодежи бульвар, 36Б ст.36. Время работы: с 09:00 до 21:00

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