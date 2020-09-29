Творческие активы рождают одно большое дело

Создание пространства высокой общей культуры – приоритетный вопрос форума. Фото: Валентина НЕПОМНЯЩАЯ

С 24 по 26 сентября 2020 года при поддержке Общественной палаты Российской Федерации, Общественной палаты Новосибирской области и министерства культуры Новосибирской области в очно-дистанционном формате прошел региональный блок мероприятий V Культурного форума регионов России «Места памяти и коллективная идентичность: общественные и частные инициативы в социокультурном развитии России».

Школа культурного форума собрала несколько десятков представителей негосударственных организаций, чтобы рассмотреть пути их дальнейшего участия в социокультурной деятельности. Площадкой проведения стала Государственная публичная научно-техническая библиотека, в конференц-зале присутствовали участники и в онлайн-режиме.

Для участия в мероприятии были приглашены представители органов исполнительной власти, муниципалитетов, члены и эксперты Общественной палаты Новосибирской области, члены общественного совета при минкультуры Новосибирской области, представители негосударственных НКО в сфере культуры, частных и общественных инициатив в сфере культуры - в форуме приняли участие более 200 человек.

Город Новосибирск - это центр культурной жизни Сибири, и многочисленным творческим союзам необходимо развитие и возможность самореализации.

- Здесь собрались партнеры, и каждый из проектов отвечает стратегической цели, которая была заложена еще в нацпроекте «Культура». Это опора на гуманистические ценности, на людей и их возможности. Мы должны создавать новые инновационные центры, проводить мероприятия и уделять внимание не только рынку и цене, но и ценностям людей, - отметила спикер образовательной площадки директор НОЦ «Гражданское общество и социальные коммуникации» ИГСУ РАНХиГС Ольга Астафьева.

О своих проектах рассказали руководители музеев, ремесленного фонда, Союза композиторов и многие другие. Каждый из них видит главной задачей взаимодействие и партнерство. Обмен экспонатами, привлечение как можно большего числа участников и обмен опытом - все это создаст комфортную среду для развития творческой индустрии во всей Новосибирской области.

- Представители негосударственных организаций - это те люди, которые действительно хотят заниматься своим делом. Я рада, что на площадке форума каждый может рассказать о своих задумках и идеях, и мы вместе продумываем механизмы поддержки этих идей. Интересные проекты и инициативы должны быть усилены, - подчеркнула председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по культуре, духовно-нравственному воспитанию и межнациональным отношениям Светлана Тарасова.