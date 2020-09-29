«Говорили: «Иди спать», — а мой малыш умирал»: сибирячка обвинила врачей в смерти ребенка

Для пары это был долгожданный ребенок. Фото: личный архив героя

19-летняя жительница Новосибирска потеряла ребенка и обвиняет врачей в халатности. Девушка рассказывает, что была на третьем месяце беременности, когда ей стало плохо. Она уверяет: звала на помощь, но вовремя на нее никто не обратил внимания. Что произошло за несколько дней в стационаре — в материале — КП-Новосибирск.

Уран и Айдана женаты больше полугода. Когда девушка забеременела, будущий отец был на седьмом небе от счастья.

— Айдана ходила к врачу, делала УЗИ, ничего не предвещало беды. Уже шла 13-я неделя, примерно, 2,5 — 3 месяца. Рано утром в субботу, 26 сентября, жене стало плохо. У нее сильно заболел живот, и мы вызвали «Скорую помощь», — рассказал КП-Новосибирск Уран Калыков, муж Айданы.

Девушку тут же забрали в городскую клиническую больницу № 2 и положили в стационар, в одноместную палату. Спустя некоторое время Айдана позвонила мужу и сказала, что ее уже осмотрели, сделали УЗИ. Заверили, что у ребенка есть сердцебиение и все будет нормально. Уран немного успокоился, решил, что жена в надежных руках.

— Айдане стало плохо в ночь с воскресенья на понедельник. У нее снова заболел живот. Она мне позвонила в панике, я ей сказал, чтобы шла к дежурной медсестре и просила позвать врача. Айдана так и сделала, — продолжает парень.

Еще в субботу обследование показывало сердцебиение у малыша. Фото: личный архив героя

По словам Урана, девушка дошла до дежурной медсестры и попросила позвать врача. Как потом рассказала мужу сибирячка, медработник ответила: «Что ты бродишь? Иди спать ложись».

— Когда Айдана вернулась в палату, у нее пошла кровь. Она снова обратилась к медсестре, та поставила ей укол и ушла. Кровотечение не останавливалось, а, наоборот, усилилось. Жена смогла встать и дойти до медсестры. Только тогда она позвала врача, — описывает события прошлой ночи Уран.

Гинеколог осмотрел Айдану и спросил:

— Почему вы раньше не обратились? Ребенок уже мертв. Нужно делать операцию.

Для девушки в тот момент рухнул весь мир.

— Она позвонила мне в 5 часов утра. Сказала, что ребенка больше нет. Я тут же собрался и поехал к ней. Ждал до утра, когда Айдану можно будет забрать из больницы. В голове эта мысль не укладывается до сих пор, — вздыхает сибиряк.

Сейчас девушка уже дома, но Уран хочет отвезти жену в другую клинику на осмотр, чтобы убедиться, что здоровью его жены ничего не угрожает. А потом планирует связаться с главным врачом больницы, чтобы узнать более подробные обстоятельства произошедшего той ночью.

ЗВОНОК ВРАЧАМ

«Пусть пишут заявление»

КП-Новосибирск дозвонилась до больницы, где лежала Айдана. Там кратко прокомментировали случившееся:

— Главным врачом рекомендовано, чтобы парень написал официальное заявление на имя руководства больницы.

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