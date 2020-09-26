Мур-мур за 300 тысяч: новосибирец завел дома редкую кошку — она сгрызла все в квартире

Сервал приехал в Новосибирск из Питера. Фото: личный архив героя.

Сервал Ричи прилетел к 32-летнему Артему из Питера год назад еще маленьким котенком. Почему мужчину потянуло на экзотику, и какой у кота характер — в материале КП-Новосибирск.

Артем сам кормил кота из бутылочки. Фото: личный архив героя.

Артем с самого детства любит кошек, правда, раньше вместе с ним жили одни сиамские коты.

— Когда я стал жить один, мне стало одиноко в квартире, и я решил завести себе кота. Только уже не сиамского, а другого. В интернете наткнулся на такую породу как сервал или саванна. Они по характеру схожи с сиамскими. Два месяца думал и решился, — рассказал КП-Новосибирск Артем, хозяин Ричи.

Всегда на страже порядка, ну или беспорядка. Фото: личный архив героя.

Необычный кот обошелся в копеечку. Артем заказывал сервала у заводчиков из Питера и заплатил за него заводчику около 300 тысяч рублей. Когда парень встречал своего домашнего питомца в аэропорту, решил назвал просто принц Ричард или по-простому Ричи.

— Почему принц? Да за него отдал столько, будто кошку голубых кровей покупал, — шутит сибиряк.

Первое время Ричи был диким и боялся своего нового хозяина. Постоянно прятался от него под диваном, за шторами. На руки тоже шел нехотя. Прошел год и Ричард привык к новому месту жительства. Да и Артем как хозяин его устроил.

Летом сервал гуляет только на поводке. Фото: личный архив героя.

— Пока Ричи не подрос, я кормил его молоком — разводил сухое и поил. Потом он стал, есть мясо сырое либо говядину, либо филе курицы. Он же хищник, поэтому ничего ему не отвариваю. Никакие кошачьи корма Ричи не подходят, — говорит Артем.

По своему характеру Ричи — игривый кот: то с обувью хозяина поиграет, то перевернет все в квартире и сгрызет вещи. Теперь мужчина все так, чтобы Ричи до добраться не мог. Но сибиряк апрщает коту все шалости за его преданность:

Спит Ричи крепко и где хочет. Фото: личный архив героя.

— Он всегда со мной рядом. Пока я спать не лягу, он тоже не ляжет. На руки не идет, гладить редко дает себя. И если что-то идет не по его или же я начинаю Ричи ругать, сразу шипит, показывает свой характер, — описывает Ричи сибиряк.

Пока на улице тепло, Артем выводит кота на прогулку: на свежем воздухе Ричи с удовольствием играет и охотится на птичек. Люди всегда обращают на него внимание и подходят узнать его породу.

Ричи надо попробовать все на зубок. Фото: личный архив героя.

— Еще часто просят сфотографироваться с ним, я не против. Только сразу предупреждаю про его характер. Многие просто снимают его на память, знакомым показать, — говорит Артем.

В планах у мужчины купить Ричи подружку, чтобы ему дома не скучно было. Только жить они будут не в квартире.

А кто это тут у нас? Фото: личный архив героя.

— Если я перееду в свой дом, тогда точно у Ричи появится подруга. Сделаю им отдельную комнату, чтобы она была с выходом на улицу в вольер. Им так будет комфортнее, чем сидеть в душной квартире, в четырех стенах, — объясняет мужчина.

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