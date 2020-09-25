Мурчащий морячок: черный кот выходит на яхте в Обское море и обожает волны

Боцман уже шесть лет выходит в море на яхте. Фото: личный архив героя

В одном из яхт-клубов Новосибирска поселился черный кот. Нет, он не перебегает людям дорогу, а приносит только удачу и радость всем посетителям и любителям прогулок под парусом. Эти мягкие лапы уже не раз забирались на борт судна и отправлялись в плавание по Обскому морю. Знакомьтесь: кот по кличке Боцман. Его хозяйка Анастасия рассказала, как в команде появился мурчащий морячок и как он подружился с водой.

Боцман появился в доме Анастасии Седых шесть лет назад. Беспризорника привезли друзья — подобрали на улице. Себе оставить пушистый комочек не могли, а Настя как раз искала четырехлапого друга.

Анастасия вместе со своим питомцем. Фото: личный архив героя

— На вид ему было около года. Худющий, с длинными лапами. Осень-зиму он прожил в квартире, а летом я его забрала с собой в яхт-клуб. Я уже больше 20 лет занимаюсь парусным спортом, заодно и кота решила приучить к воде, — рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Черныш был слегка шокирован резкой сменой обстановки, но быстро освоился на новом месте. По словам сибирячки, кот осмотрел яхты, базу, где ему придется провести весь летний сезон, и смирился. Обратного пути уже нет.

После обхода яхты можно и полежать. Фото: личный архив героя

— Я назвала его Боцманом. А какое еще имя придумать коту, который выходит со мной на яхте в Обское море? До сих пор помню его первое плавание. Боцман сильно волновался, глаза были по пять копеек. Не понимал, куда его привезли и почему все вокруг качается. Со временем привык, — улыбается сибирячка.

Время шло, черныш полюбил воду и «дальние» плавания. Специально для кота на яхте есть корм, туалет и лежак, чтобы было куда приткнуться во время путешествий. Специально для пушистого яхтсмена женщина соорудила спасательный жилет. Анастасия рада, что у кота сложились отношения с водой. Да и желающим прокатиться на яхте Боцман составляет приятную компанию. Он уже стал своеобразным талисманом для гостей клуба.

У кота есть свой спасательный жилет. Фото: личный архив героя

— Кот очень любит сидеть на берегу и слушать, как шумят волны. Когда в море выходим, может сесть на нос яхты и принюхиваться, — описывает поведение любимца Анастасия. — Бывает, ходит по судну с проверкой и внимательно смотрит, что где и как лежит. После обхода возвращается ко мне и на своем языке докладывает о проделанной работе.

В свободное от покорения морей время Боцман любит поваляться на солнышке и поймать пару-тройку мышей. После удачной охоты по традиции несет добычу Анастасии и кладет под подушку.

- Эй, морячок! Фото: личный архив героя

— Боцман обижается, когда я оставляю его на берегу. Недовольно так смотрит и не уходит. Я беру его с собой кататься только в штиль. Если море неспокойное, то стараюсь без него идти, — объясняет женщина.

Яхт-сезон в Сибири уже подходит к концу. Совсем скоро длиннохвостый моряк вернется в четыре стены, где будет смотреть на опадающие листья из своего окна и скучать по палящему солнцу и брызгам в мордочку. Анастасия знает, как не дать коту заскучать даже в домашних условиях.

- Ну и кто тут главный? Фото: личный архив героя

— Боцман заходит в ванну, и я открываю ему воду. Он может так два часа сидеть и играть со струей. Выходит оттуда весь мокрый, от ушей до кончиков хвоста, но зато счастливый, — добавляет женщина.

Анастасия готовит своего пушистого помощника к долгим путешествиям. Планирует приучить его к автомобильным поездкам хотя бы в соседние регионы. Хотя кота уже сейчас можно назвать отважным смельчаком, который покорил моря.

Осенью и зимой Боцман скучает по яхтам. Фото: личный архив героя

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