Перспективы для бизнеса в период пандемии: Банк «Открытие» увеличил объем выдаваемых кредитов в Новосибирской области на 80%

Президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов и губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Фото предоставлено пресс-службой Сибирского филиала банка «Открытие».

С начала 2019 года клиентами банка стали больше 4 тысяч предпринимателей - на 40% больше, чем периодом ранее. Увеличивается и объем их средств на счетах - на 16%, их сумма достигла 10,8 млрд. рублей.

- Не дожидаясь старта программ государственной поддержки, банк начал предоставлять собственные программы поддержки предпринимателям - кредитные каникулы и бесплатное РКО. С начала года банк выдал малому и среднему бизнесу Новосибирской области кредитов и гарантий на сумму 3,7 млрд рублей, что почти на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. В том числе, стабилизационных займов выдано на сумму более 1,5 млрд рублей», - рассказала старший вице-президент, управляющий Сибирским филиалом банка «Открытие» Ирина Демчук. Кредитный портфель по этому направлению вырос на 20%.

С начала года розничный кредитный портфель банка в Новосибирске увеличился на 13% - до 14,3 млрд рублей. Ипотечный портфель вырос на 16% - до 6,4 млрд рублей, портфель кредитов наличными - на 11%, до 7,3 млрд рублей.

- У банка «Открытие» хорошие позиции на рынке сбережений Новосибирской области и отличный потенциал для развития кредитования», - отметил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов на пресс-конференции в Новосибирске 24 сентября.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского филиала банка «Открытие».

Только в 2020 году за 8 месяцев банк выдал жителям Новосибирской области 3 млрд. рублей по кредитным наличными, что в полтора раза больше в сравнении с прошлым годом. В 1,7 раз увеличился объем средств, выданных банком на приобретение жилья в ипотеку, - около 1,9 млрд рублей. Благодаря этому 880 семей смогли улучшить свои жилищные условия. Количество выданных кредитных карт выросло вдвое, их выпустили 4 тыс. штук.

- За январь-август 2020 года мы выдали частным лицам и предпринимателям региона на 80% больше кредитов, чем за аналогичный период годом ранее. Мы получили заметный приток средств на депозиты юридических лиц и счета крупных частных клиентов. У банка здесь хорошие позиции на рынке сбережений и отличный потенциал для развития кредитования. Это позволяет даже в сложный период пандемии видеть перспективы для дальнейшего развития бизнеса в регионе на основе имеющейся сети отделений, - подчеркнул Михаил Задорнов.

24 сентября банк «Открытие» и правительство Новосибирской области подписали соглашение о сотрудничестве в рамках социально-экономического развития региона. Стороны договорились развивать сотрудничество в реализации приоритетных национальных и региональных проектов.

Справка «КП»

Банк «Открытие» - одна из системообразующих кредитных организаций, это утвердил Банк России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.