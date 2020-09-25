Марина Цуприк: Наш клуб становится для ребят вторым домом

Олимпийский чемпион Александр Карелин на открытии «Небесной тропы». Фото: М. Цуприк.

Военно-патриотический клуб «Ягуар» из поселка Ордынское является одним из сильнейших клубов Новосибирской области и стабильно входит в десятку лучших в регионе. Его воспитанники постоянно участвуют в местных и всероссийских соревнованиях. За без малого 20 лет ребята успели побывать в Москве, Севастополе, Казани, Ульяновске, Волгограде - и везде выступили весьма достойно. На родной земле они взяли Кубок губернатора Новосибирской области.

- Оборона Отечества во все времена считалась священным долгом гражданина. После окончания школы каждый молодой человек, достигший 18 лет и являющийся гражданином России, подлежит призыву в Вооруженные силы Российской Федерации для прохождения обязательной срочной военной службы. Многие из парней, еще не вкусив армейской жизни, делают свой выбор не в пользу военной карьеры, и именно поэтому военно-патриотическое воспитание - одно из главных направлений в молодежной политике. В связи с нежеланием молодых людей идти в армию из-за неподготовленности в моральном и физическом плане военно-патриотическое воспитание стало в наше время особенно актуальным. Данное развитие может проходить на базе военно-патриотических клубов и объединений. Одним из таких клубов является наш, - рассказывает руководитель ВПК «Ягуар» Марина Цуприк.

Руководители ВПК «Ягуар» Дмитрий Заболотнев и Марина Цуприк. Фото: М. Цуприк.

Клуб был создан на базе ордынского Дома детского творчества 2 апреля 2001 года, когда несколько единомышленников решили заняться патриотическим воспитанием подрастающего поколения. Разработали собственную символику, атрибутику, форму и придумали название - простое, но со скрытым смыслом.

- Мы хотели сформировать у наших юных участников патриотическое мировоззрение и активную гражданскую позицию, подготовить молодых людей к службе в армии. Так сказать, оказать содействие в реализации государственной молодежной политики. У многих возникает вопрос: «А почему «Ягуар»?» Это аббревиатура, которая расшифровывается так: «Я с Гордостью Учусь Армейскому Ремеслу», - поясняет Марина Цуприк.

Вместе с Дмитрием Заболотневым она занимается с курсантами теоретической, тактической, огневой и строевой подготовкой. Ребята поддерживают отличную физическую форму, получают практические туристические навыки и даже совершают прыжки с парашютом. А также учатся ораторскому и сценическому мастерству.

- Наши «ягуары» принимают активное участие и в районных, и в областных мероприятиях. Проводят открытые уроки мужества с героями ВОВ и Афганской войны, различные показательные выступления. Также они участвуют в театрализованных постановках, полевых выходах, учебных стрельбах, посещают выставки военной техники. Важнейшим мероприятием для нас является вахта почетного караула 9 Мая. Не расстаются наши курсанты и в повседневной жизни. За время нахождения в клубе он становится для них домом, а состав клуба - семьей, - с улыбкой отмечает Марина Цуприк.

Шеврон «Ягуар» носят с гордостью. Фото: М. Цуприк.

Во время пандемии она работала с каждым ребенком индивидуально по событиям Великой Отечественной войны: подробно разобрали историю Курской дуги и блокады Ленинграда. Дети готовили виртуальные доклады в группу ВПК «Ягуар» в соцсети. Также ребята продолжали поддерживать физическую форму, причем на необычных тренажерах.

- Построили свою «Небесную тропу» - веревочный парк. На открытие приезжал Александр Карелин. Теперь хотелось бы усовершенствовать этот объект. Главная же задача для нас - получить помещение для тренировок. Нам оно действительно необходимо. Сейчас у нас более 60 детей, но площадь кабинета, где мы занимаемся, 5х5 метров. Получается, летом мы проводим физподготовку на улице, а когда выпадает снег, то уходим в тепло, читаем, учим историю. Но детям этого, конечно, мало - им нужна не только теория, но и постоянная практика. Получается, что за зиму мы какую-то часть ребят теряем и с лета начинаем практически заново. Словом, просторный всесезонный зал для тренировок нашему клубу жизненно необходим, - добавляет Марина Цуприк.

Материал подготовлен по заказу ГКУ Центр патриотического воспитания Новосибирской области.