Новосибирский региональный центр связи передал в школы и садики наглядную агитацию по профилактике травмирования на железнодорожных станциях. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Начало учебного года для РЖД - время непростое. В первые дни осени увеличивается риск происшествий на железной дороге - школьники перебегают пути, забывая о безопасности. Чтобы избежать трагедий, железнодорожники ежегодно в мае и сентябре проводят серию различных мероприятий по просвещению пешеходов. Это рейды, беседы со школьниками, экскурсии и конкурсы на тему безопасности. В этом году месячник получил название «Детям - безопасную железную дорогу!». Разумеется, проходит он с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки.

Нет - зацеперам

Совместные профилактические рейды сотрудники магистрали и транспортной полиции проводят в течение года на постоянной основе, а во время месячников такой работе уделяется повышенное внимание. Железнодорожники следят за тем, чтобы люди не переходили дорогу в неположенных местах, не бегали на перронах. Особенно пристально наблюдают за последними рейсами - именно в позднее время количество происшествий увеличивается. Проходят и по самим поездам - проверяют вагоны на наличие забытых сумок и подозрительных предметов, а в случае чего привлекают четвероногих сотрудников - собак, чтобы те выяснили, нет ли в багаже чего-нибудь опасного.

- Рейды проводятся ежедневно, мы наблюдаем за прибытием и отбытием поездов. Следим, чтобы люди, особенно дети и подростки, не подвергали себя и других опасности на железной дороге. Также обращаем внимание на людей, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических веществ, чтобы у них не возникло соблазна что-то нарушить, - говорят железнодорожники.

Результат этой работы заметен. Если проанализировать статистику, то мы увидим, что количество происшествий на железной дороге с детьми значительно снизилось - их почти нет, хотя еще несколько лет назад это была острая проблема. Подростки создали опасную субкультуру - зацепинг - и делали селфи на электропоезде, рискуя жизнью. К счастью, профилактика в виде месячников и рассказы о том, каким горем для родителей могут заканчиваться подобные фотосессии, сделали свое дело.

Предупредительная надпись на травмоопасной платформе. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

«Не ходите в наушниках!»

На вокзалах Новосибирского региона детям и их родителям раздают листовки с правилами поведения на железной дороге. Везде развешаны плакаты, самый актуальный для подростков и молодежи: «Не ходите в наушниках». Правила поведения повторяют и по громкой связи в перерывах между объявлениями о времени прибытия и отбытия поездов. В электричках голос диктора тоже постоянно напоминает о безопасности. Делается все это специально, чтобы с самых малых лет у людей откладывались в памяти правила поведения на путях.

- В этом году в регионе травмируется меньше людей, чем в прошлом. С начала года травмы на железной дороге получили 34 человека, в 2019-м к этому времени их было 45. Тем не менее большинство случаев со смертельным исходом, в том числе среди несовершеннолетних пострадал один ребенок, в прошлом году - четыре. Подростки часто пользуются наушниками, надевают капюшоны и не могут вовремя увидеть и услышать приближающийся поезд, гудки локомотива, а главное - объективно оценить ситуацию и быстро среагировать, - отметил заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги по Новосибирскому территориальному управлению Евгений Дербилов.

В рамках месячника на железнодорожных платформах появились предупредительные надписи: «Снимите наушники!», «Будьте внимательнее!», «Не стойте у края платформы!». Надписи нанесены Западно-Сибирской дирекцией пассажирских обустройств очень стойкой краской, но даже если сотрутся, их обновят.

Видеообращения к детям

Коронавирус внес свои коррективы во все сферы жизни, поэтому в школы и садики вместо железнодорожников с лекциями отправились яркие плакаты о безопасности и видеоролики «Урок твоей безопасности» и «Простые правила».

- Конкретно в этом месяце с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции в школах нельзя проводить очные мероприятия. В этом году Западно-Сибирская дирекция управления движением разработала видеообращения для детей разного школьного возраста. Ведь если о правилах рассказывает учитель - это одно, а если сотрудник железнодорожной станции - это другое, - считает инженер службы охраны труда и промышленной безопасности Западно-Сибирской железной дороги Александр Поддубиков.

В некоторых школах к таким урокам отнеслись творчески. Например, в школе № 132 Западно-Сибирская дирекция железнодорожных вокзалов организовала конкурс на лучшее стихотворение «Детям - безопасную железную дорогу!».

Стенды в новосибирских детских садах с правилами поведения на железнодорожной станции для дошкольников. Фото: Служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».

Экскурсии на мотрисе

Еще одно направление работы с маленькими пассажирами - экскурсии на мотрисе, это такой моторный самоходный вагон. Путь лежит до ближайшей станции - как правило, этого хватает, чтобы ученики 6 - 8-х классов сами убедились в том, что взрослые люди тоже нарушают правила - умудряются перебегать дорогу, рискуя жизнью, даже перед мотрисой.

- Хочется напомнить, что железная дорога является зоной повышенной опасности. И каждому необходимо неукоснительно соблюдать правила поведения. В частности, не играть на платформах, переходить пути только в установленных местах, рядом с железной дорогой снимать наушники и капюшон, чтобы заметить приближающийся поезд. Взрослым следует уделять внимание обучению детей правилам поведения в этой опасной зоне и своим примером прививать культуру безопасности, - подчеркнул Евгений Дербилов.

Кстати

Нарисуй супергероя на путях и получи приз!

Чтобы как можно больше людей соблюдали правила, сотрудники Западно-Сибирской железной дороги, Западно-Сибирского следственного управления СК России на транспорте и Управления на транспорте МФД России по СФО объявили конкурс рисунков «#СупергеройЗСЖД». Он проходит в «Инстаграме». В профиле социальной сети «Инстаграм» участникам необходимо разместить фото своего рисунка любимого супергероя, предотвращающего нарушения на железной дороге, с хештегом #СупергеройЗСЖД. Указать имя участника, возраст и под рисунком добавить текст: «Я соблюдаю правила безопасности на железной дороге. Это важно!».

- Почему именно этот текст нужно написать? Потому что таким образом человек сообщает всем своим подписчикам о важности соблюдения правил безопасности на железной дороге. По рисункам видно, что возраст участников от 3 лет и старше 18. Родители часто подключаются и помогают своим детям. В настоящий момент мы получили уже более 100 рисунков, - рассказал о конкурсе Александр Поддубиков.

Ограничений по возрасту нет, а итоги конкурса подведут 30 сентября. Победителей наградят корпоративными сувенирами ОАО «РЖД».