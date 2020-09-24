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Общество

Галина Прейс: Хочу, чтобы все мои ребята вступили в юнармию

История черепановского ВПК «Защитник» началась с выигранного автомата
Михаил ГЛОТОВ
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Поездка на Монумент Славы произвела на «защитников» сильнейшее впечатление. Фото предоставлено Г. Прейс.

Поездка на Монумент Славы произвела на «защитников» сильнейшее впечатление. Фото предоставлено Г. Прейс.

Галина Прейс много лет работала в школе заместителем директора по воспитательной работе и преподавателем-организатором ОБЖ. Из всех направлений деятельности самым важным звеном считала патриотическое. Однажды решила участвовать в конкурсе проектов, направленных на совершенствование материально-технической базы патриотических клубов в образовательных учреждениях.

- Выигранные автомат Калашникова и 14 комплектов камуфляжа привлекли внимание многих ребят, причем не только мальчиков, но и девочек. Поэтому в 2008 году решили создать клуб «Защитник». Учились всему: разборке-сборке автомата, снаряжению магазина, стрельбе, маршированию, оказанию первой помощи, ориентированию, использованию противогаза и ОЗК и прочим навыкам, - вспоминает Галина Прейс.

Ее воспитанники участвовали во всех соревнованиях и профильных сменах в Черепановском районе и в Новосибирской области. Неоднократно несли Вахту Памяти в Новосибирске на Посту № 1.

2019 год в родном районе выдался по-настоящему чемпионским: «защитники» взяли первые места на районном смотре-конкурсе «Мужество», в военно-спортивной игре «Зарница», в X слете ВПК «К защите Родины готов!».

- На некоторых областных соревнованиях ВПК мы также были призерами. В 2016 году на «Суворовских сборах» стали третьими. Через год взяли первое место в учебно-методической смене ВПК НСО. Тогда же на конкурсе «А ну-ка, парни!» нашим стало третье место. В коллекции наград также диплом победителя областного конкурса ВПК к 80-летию Новосибирской области. Ребята были удостоены чести представить район на областной профсмене, посвященной героическому подвигу 29-й отдельной лыжной бригады и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Сибирский рубеж», - скромно перечисляет Галина Прейс.

ВПК «Защитник» стабильно занимает места на пьедестале. Фото предоставлено Г. Прейс.

ВПК «Защитник» стабильно занимает места на пьедестале. Фото предоставлено Г. Прейс.

Во время пандемии «защитники» участвовали в акциях #СвечаПамяти, #ОкнаРоссии, #ДомТамГдеБерезы и #ФлагиРоссии. Сняли ролик для конкурса «Детство с ВПК», записали видео для проекта «С днем рождения, юнармия». Соревновались в онлайн-викторинах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны и Дню государственного флага. Участвовали в празднике «Гордо реет флаг России» и в торжественном открытии памятника в поселке Грибной.

- Молодые люди вступают в военно-патриотический клуб, так как в перспективе видят себя военными, спортсменами, медиками… А здесь они осваивают все эти науки. Работа клуба способствует воспитанию у молодых ребят патриотизма, выносливости, упорства, а значит и любви к Родине. Я уверена, что мои курсанты в случае необходимости встанут на защиту Отечества. Старшеклассники показывают пример младшим, и те тоже вливаются в коллектив, поэтому на базе школы создано объединение «Юный патриот» для 4 - 7-х классов. Хочется, чтобы все мои ребята вступили в юнармию. И еще я планирую на базе своей школы провести военизированную эстафету с участием команд ВПК района, - с оптимизмом делится планами Галина Прейс.

БИЗНЕС-ПРЕСС

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