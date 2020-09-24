Галина Прейс: Хочу, чтобы все мои ребята вступили в юнармию

Поездка на Монумент Славы произвела на «защитников» сильнейшее впечатление. Фото предоставлено Г. Прейс.

Галина Прейс много лет работала в школе заместителем директора по воспитательной работе и преподавателем-организатором ОБЖ. Из всех направлений деятельности самым важным звеном считала патриотическое. Однажды решила участвовать в конкурсе проектов, направленных на совершенствование материально-технической базы патриотических клубов в образовательных учреждениях.

- Выигранные автомат Калашникова и 14 комплектов камуфляжа привлекли внимание многих ребят, причем не только мальчиков, но и девочек. Поэтому в 2008 году решили создать клуб «Защитник». Учились всему: разборке-сборке автомата, снаряжению магазина, стрельбе, маршированию, оказанию первой помощи, ориентированию, использованию противогаза и ОЗК и прочим навыкам, - вспоминает Галина Прейс.

Ее воспитанники участвовали во всех соревнованиях и профильных сменах в Черепановском районе и в Новосибирской области. Неоднократно несли Вахту Памяти в Новосибирске на Посту № 1.

2019 год в родном районе выдался по-настоящему чемпионским: «защитники» взяли первые места на районном смотре-конкурсе «Мужество», в военно-спортивной игре «Зарница», в X слете ВПК «К защите Родины готов!».

- На некоторых областных соревнованиях ВПК мы также были призерами. В 2016 году на «Суворовских сборах» стали третьими. Через год взяли первое место в учебно-методической смене ВПК НСО. Тогда же на конкурсе «А ну-ка, парни!» нашим стало третье место. В коллекции наград также диплом победителя областного конкурса ВПК к 80-летию Новосибирской области. Ребята были удостоены чести представить район на областной профсмене, посвященной героическому подвигу 29-й отдельной лыжной бригады и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне «Сибирский рубеж», - скромно перечисляет Галина Прейс.

ВПК «Защитник» стабильно занимает места на пьедестале. Фото предоставлено Г. Прейс.

Во время пандемии «защитники» участвовали в акциях #СвечаПамяти, #ОкнаРоссии, #ДомТамГдеБерезы и #ФлагиРоссии. Сняли ролик для конкурса «Детство с ВПК», записали видео для проекта «С днем рождения, юнармия». Соревновались в онлайн-викторинах, посвященных 75-летию окончания Второй мировой войны и Дню государственного флага. Участвовали в празднике «Гордо реет флаг России» и в торжественном открытии памятника в поселке Грибной.

- Молодые люди вступают в военно-патриотический клуб, так как в перспективе видят себя военными, спортсменами, медиками… А здесь они осваивают все эти науки. Работа клуба способствует воспитанию у молодых ребят патриотизма, выносливости, упорства, а значит и любви к Родине. Я уверена, что мои курсанты в случае необходимости встанут на защиту Отечества. Старшеклассники показывают пример младшим, и те тоже вливаются в коллектив, поэтому на базе школы создано объединение «Юный патриот» для 4 - 7-х классов. Хочется, чтобы все мои ребята вступили в юнармию. И еще я планирую на базе своей школы провести военизированную эстафету с участием команд ВПК района, - с оптимизмом делится планами Галина Прейс.