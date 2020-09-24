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«Эти вещества убили бы ее»: муж Ольги Вилухиной эмоционально отреагировал на то, что биатлонистку оправдали после допингового скандала

Он объяснил, почему она не могла принимать запрещенные препараты. Оказывается, они для спортсменки сродни яду
Татьяна СОЛОВОВА
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Ольга Вилухина доказала, что не принимала допинг.

Ольга Вилухина доказала, что не принимала допинг.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 24 сентября, отличные новости пришли из Лозанны: Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляции российских биатлонисток Яны Романовой и Ольги Вилухиной, которые обвинялись в нарушении антидопинговых правил. Напомним, Ольга Вилухина завоевала на Олимпиаде в Сочи в 2014 году две серебряные медали: одну – в эстафете, другую – в спринтерской гонке. А в 2017 году ее результаты аннулировали, обвинив в допинге.

И вот, спустя шесть лет после соревнований, суд встал на сторону спортсменок. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с мамой Ольги Вилухиной – Ольгой Викторовной: именно она была первой, кому спортсменка сообщила хорошую новость.

- Когда Оля сказала: «Мамочка, нас оправдали», вы не представляете, как мы кричали от радости! Все эти годы мы жили в такой тревоге, но ни на секунду не сомневались ни в Ольге, ни в других наших девочках! – радуется Ольга Викторовна. – Жаль только, что апелляцию Ольги Зайцевой не удовлетворили, и официально одно «серебро» – эстафетное – девчонкам не вернули.

- А непосредственно сами медали, которые вручали на награждении, у Ольги забирали после скандала с допингом?

- Нет, конечно! Да Ольга и не отдала бы их ни за что: они были честно завоеваны на соревнованиях!

- Две олимпийские медали есть – Ольга не думает побороться за третью?

- Пока сложно сказать: не говорили еще о планах.

Муж и тренер Ольги Вилухиной – Валерий Иванов – после радостного известия эмоций не сдерживал:

- Да никто и не сомневался, что Ольга не принимала никакого допинга. У нее серьезные проблемы с щитовидкой, а еще она – жуткий аллергик. Эти вещества просто бы ее могли убить. Так что весь этот скандал никаких оснований под собой не имел! — заявил КП-Новосибирск Валерий Иванов.

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