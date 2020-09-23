Студент стал доставщиком пиццы, чтобы поставить поклонный крест на родине прадеда-фронтовика

Илья копил на крест полгода. Фото: личный архив.

21-летний Илья Эмих - студент-второкурсник Петербургского государственного университета путей сообщения императора Александра I. Сам парень родом из Новосибирской области: все детство провел в райцентре Купино - на родине своего прадеда-фронтовика. И в память о нем Илья сделал небольшому городку подарок: поставил там поклонный крест. Для этого парню пришлось поработать. Об этом и о своем предке-герое он рассказал КП-Новосибирск.

Прадед студента - Василий Александрович Воробьев. Фото: личный архив.

«ПРАДЕД НА РЕЙХСТАГЕ РАСПИСАЛСЯ»

- В этом году исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне, а мой прадед Василий Александрович Воробьев был одним из тех, кто дошел до Берлина и расписался на Рейхстаге, - рассказал КП-Новосибирск Илья. - И я очень хотел, чтобы память о моем прадеде, о моей семье осталась на нашей родине.

О том, что Купино нужен поклонный крест, парень узнал от своей бабушки, которая живет в самом городе, а также от настоятеля местной церкви.

- Наша семья верующая, Илья с детства ходил со мной на службы. Для него Купино - это родной дом, - говорит Валентина Васильевна, бабушка студента. - И когда он в феврале ко мне в гости приезжал, то услышал, что у нас не хватает одного поклонного креста.

- По традиции в городе должны стоять четыре поклонных креста - по одному с каждой стороны света, чтобы охранять поселение. А у нас их было только три - не хватало креста с южной стороны, - объясняет отец Мелхиседек, настоятель местной церкви.

Тогда парень и решил сделать городу подарок - собрать нужную сумму на крест.

- Помню, внук мне сказал: «Бабушка, пришло время рассчитываться!», - вспоминает Валентина Васильевна. - Я его поддержала.

Тот самый поклонный крест. Фото: Карасукская и Ордынская епархия. Фото: личный архив.

ПОЛГОДА БЕЗ ВЕЧЕРИНОК

Сумма, которую нужно было собрать, для студента немаленькая, - 70 тысяч рублей. В Питере Илья живет в общежитии, подрабатывает доставкой пиццы, и для того чтобы накопить деньги, ему потребовалось полгода.

- Работаю я по выходным, чтобы учебе ничего не мешало, - признается Илья. - Плюс ограничивал себя во всех излишествах: никаких дорогих клубов, дорогих вещей. И потихоньку откладывал деньги. Мои друзья и моя девушка меня поняли и спокойно восприняли это.

На стороне парня были и его родители, а вот в родном Купино о задумке парня из всех родственников знала только бабушка, потому что именно она помогала договариваться с мастерами, которые делали крест.

- Для всех остальных мы решили устроить сюрприз и ничего им не говорили, - продолжает Илья. - А в день города Купино, когда крест устанавливали, бабушка всем им позвонила и попросила приехать к этому месту. Сказала только, что я приготовил для всех сюрприз.

Сам Илья за всем происходящим наблюдал по видеосвязи - приехать не смог. Но момент все равно выдался волнительным.

- Мне достаточно было просто увидеть лицо своей бабушки - она плакала от счастья. Это для меня самая большая награда! - добавляет Илья.

Табличка на кресте. Фото: личный архив.

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