«Сначала над ней смеялся весь класс, а сейчас она носит юбки»: как изменилась жизнь девочки, которой четыре года назад ампутировали ногу в Новосибирске

Протез девочка меняла уже несколько раз. Фото: личный архив героя/ Александр Козлов.

Хрупкой светловолосой Ангелине сейчас 14 лет, но в детстве она перенесла столько боли и страданий, цепляясь за любую возможность жить и быть счастливой. Напомним, шесть лет назад девочке поставили страшный диагноз: «саркома Юнга». Опухоль поразила ногу, и врачам пришлось ее ампутировать, чтобы спасти девочку. Только так сибирячке удалось справиться с болезнью. Но появились новые сложности. Ангелине предстояло принять себя и научиться жить без ноги. Несколько лет назад хоккейный клуб «Сибирь» помог девочке купить и установить современный протез стоимостью полмиллиона рублей… Помогли и забыли. А как Ангелина живет сейчас? Мы разыскали юную героиню и расспросили о ее достижениях.

Розовый цвет волос, пухлые щечки, блеск в глазах и легкая улыбка — рассматривая фотографии Ангелины, и не скажешь, что она перенесла серьезную болезнь, а вместо обычной ноги у нее протез. Это становится видно, только если девочка надевает шорты или юбку.

Геля узнала о диагнозе, когда ей было 8 лет. Фото: личный архив героя.

— С тех пор мы меняли протез уже несколько раз. Какой этот по счету, не знаю даже. Менять его приходится ежегодно до 18 лет, пока дочка не вырастет, — рассказала КП-Новосибирск Евгения Сутягина, мама Гели.

Год назад сибирячка вместе с родителями сняла квартиру в поселке Раздольное рядом с Новосибирском и уехала из родной деревни в Тогучинском районе. Только так ребенок смог начать новую жизнь.

— Во втором классе я перевела Гелю на домашнее обучение. От девочки отвернулся весь класс. Дразнили, говорили, что она одноногая и ходит криво. Друзей у нее там не было, дочка замкнулась в себе, — объясняет сибирячка.

Девочка пошла в школу и нашла себе новых друзей. Фото: Александр Козлов.

В новом поселке неожиданно для Евгении девочка нашла новых друзей и сама попросилась в школу. Сказала, что ей надоело сидеть дома. В этом году она вместе с новыми одноклассниками пошла в восьмой класс.

— Честно признаюсь, очень переживала, что снова дразнить начнут, но нет. Подружек стало много, от мальчишек отбоя нет. Все за нее заступаются и в обиду не дают, — говорит Евгения. — Геля стала чувствовать себя увереннее, носит юбки, шорты и не стесняется своего протеза.

Сама Геля тоже старается не сидеть на месте и ведет активный образ жизни. Правда, не совсем получается. Решила, что будет ездить на велосипеде, но с протезом оказалось неудобно крутить педали. Сибирячка не отчаивается и уверена, что найдет себя в другой сфере.

Геля не стесняется носить шорты. Фото: личный архив героя.

— Радует, что за все это время болезнь никак себя не проявила. Раз в полгода проходим обследование, и все отлично. Геля хочет стать мастером маникюра. Мы ей уже и лампу купили, и другие приборы, и лаки. В интернете видеоуроки смотрит и учится, а тренируется на родных, — продолжает мама Гели.

Но главная цель школьницы — не ноготочки подружкам делать, а научиться красиво ходить с протезом. Для нее это очень важно, особенно если вспомнить печальный опыт общения с ребятами в начальных классах. Теперь о своих успехах в освоении подиумного шага Ангелина рассказывает в социальных сетях. Вот она спускается по лестнице, а вот идет по коридору, правда немного прихрамывая. Ролики набирают больше сотни просмотров, а неравнодушные пишут в комментариях слова поддержки.

— Она борец, с любой трудностью справится. И этому научится, я в ней уверена! — с гордостью заявляет Евгения.

Сибирячка мечтает научиться красиво ходить. Фото: Александр Козлов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В России уже известны случаи успехов людей с инвалидностью, которые научились не просто красиво ходить, но и позировать на камеру. Так, например, Сэмми Джабраиль, родившаяся на Кавказе и потерявшая ногу в автомобильной аварии, покорила обложки модных журналов.

Корреспондент КП-Новосибирск связался с модельным агентством Global Russian Models в Новосибирске. Там готовы принять Ангелину на обучение после собеседования.

— Такого опыта у нас еще не было, но мы уверены, что если девочка мечтает о красивой походке, то мы можем поработать над этим. Мы приглашаем Ангелину вместе с мамой к нам в агентство на собеседование. Пообщаемся и подумаем, как мы можем помочь. Думаю, будем давать упражнения на дом и следить за успехами девочки по видеоотчетам, — прокомментировала Любовь Ухалова, директор модельного агентства.

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