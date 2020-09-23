Последние лучи тепла: лучшие фото бабьего лета в Новосибирске 2020

Мария и ее золотой пес Ричи наслаждаются теплой осенью. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирск на несколько дней пришло бабье лето: в городских парках некоторые деревья уже облачились в золотые и красные наряды. Но синоптики предупредили, что теплая погода на днях сменится холодом и дождями. Мы успели прогуляться по осеннему городуи собради для вас лучшие фото бабьего лета в Новосибирске 2020.

На Михайловской набережной хорошо отдыхается. Фото: Алена МАРТЫНОВА

На Михайловской набережной людно даже днем — на зеленых лужайках устроили пикники компании молодых людей парочки и семьи. Позагорать, правда, уже не получается: солнце все еще греет, но ветер дует холодный — и не знаешь, теплее одеваться, или все-таки покрасоваться напоследок в летнем платье.

Ася — умная: пока дают тепло, нужно носить летние платья. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Ася Федорова изящно решила вопрос с нарядом: она надела симпатичное платье лимонного цвета, а поверх него накинула вязаный кардиган. Фотографии на фоне золотистой листвы получились эффектные.

Все-таки осень — очень красивое время. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Обожаю осень! — сказала Ася. — Вообще, у меня все времена года любимые. Везде можно найти прекрасное.

Студентки-вокалистки решили прогуляться после занятий по осенней набережной. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Студентки Консерватории Наталья Доброва и Анастасия Мельникова пришли прогуляться по набережной после учебы. Наталья — артистка хора в оперном театре, выходные провела на работе на премьере оперы «Иоланта».

По набережной сейчас особенно приятно кататься. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Сейчас, наконец, выходной — и мы с Настей встретились. Мы обе очень занятые — редко видимся, — пояснила Наталья. — И поскольку такой прекрасный день, решили пойти на набережную. Здесь очень красиво и спокойно, потрясающая природа, рядом чудесная река. Можно отдохнуть, перезагрузиться.

Подружки фотографируют друг друга на фоне осенних деревьев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девушки облюбовали живописную рябину, которая теперь украшает их фотографии. Другие гуляющие тоже останавливаются возле этого дерева, чтобы сделать селфи. Бабье лето в этом году раннее и короткое — не все деревья успели «переодеться».

Теперь весь Инстаграм заполнится фотографиями золотой осени. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мне нравятся такие прогулки. Понаблюдать за людьми, за жизнью — за тем, как она размеренно течет. Не нужно никуда бежать, как мы обычно это делаем, — поделилась Анастасия.

Теперь весь Инстаграм заполнился фотографиями золотой осени. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Нарымском сквере много гуляющих с собаками. Трехмесячный щенок корги со смешными ушами по кличке Ричи рвется пообщаться с прохожими и другими маленькими собачками. Ричи — очень активный и темпераментный, пока не контролирует силу своего укуса, поэтому миниатюрным декоративным собачкам достается от его добродушия.

Мария проводит теплые вечера в компании солнечного щенка по клички Ричи. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Очень он у нас общительный! — отметила хозяйка щенка Мария, разрешающая погладить симпатягу всем желающим. — Корги — это пастушья собака, вы не знали? Они такого маленького роста, чтобы было удобно кусать за ноги отбившихся от стада овец. Вот и меня дома за пятки хватает то и дело.

Что может быть лучше пикника на таком ярком ковре из желтых листьев? Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы устроить фотосессию на фоне нарядных деревьев, лучше всего отправиться в Театральный сквер возле оперного театра. Находчивые новосибирцы уже воспользовались этой прекрасной локацией.

Театральный сквер радует красками. Фото: Алена МАРТЫНОВА

К сожалению, в ближайшие дни заметно похолодает, но солнце периодически будет проглядывать сквозь тучи.

Уже через неделю желтые и красные листочки может сдуть с деревьев. Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы уже видим, что развивается процесс, который изменит ситуацию и приведет к ухудшению погодных условий, — рассказал КП-Новосибирск пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин. — Над районами Зауралья развивается циклон, который вместе с атмосферными фронтами будет перемещаться на восток, северо-восток. И атмосферные фронты северного циклона вызовут увеличение облачности, развитие зон грозовых дождей и понижение температуры. Начиная с сегодняшнего дня, похолодание будет наступать. Ожидается дождь, ветер порывами 15-20 м/с. В ближайшие дни температура воздуха в Новосибирской области понизится ночью до 4-9 °С, местами до 2 °С, а днем будет не выше 7-14 °С. К концу этой декады ожидаются ночные заморозки — вплоть до -3 °С, возможен мокрый снег. Так что пора уже готовиться к холодной погоде.

Не забывайте смотреть по сторонам и наверх. Фото: Алена МАРТЫНОВА

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